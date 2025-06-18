Зоны особого действия

В условиях продолжающихся военных действий и санкционного давления свободные экономические зоны (СЭЗ) на территории Черноземья остаются одними из ключевых инструментов поддержки бизнеса и привлечения инвестиций. Региональные и федеральные правительства последовательно расширяют географию действия преференциальных режимов, распространяя его на новые территории как в приграничных областях, так и в обычных субъектах. Эксперты полагают, что пик повышенного интереса к ОЭЗ, ТОР, разного рода промышленным кластерам уже пройден. Обновить инвестиционный ландшафт могут помочь СЭЗ и снижение административных барьеров.

Завод безалкогольных напитков в апреле заработал в воронежской ОЭЗ ППТ «Центр»

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

С 2024 года вступил в силу закон о включении отдельных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, граничащих с Украиной, в состав свободной экономической зоны (СЭЗ), которая ранее действовала в присоединенных регионах. Предусмотрен ряд налоговых и административных льгот. Среди них — пониженные тарифы страховых взносов (7,6% вместо базовой ставки 30%), нулевая ставка налога на прибыль от реализации инвестпроектов, освобождение от уплаты налога на имущество организаций и нулевой акциз на жидкую сталь. Также действует режим свободной таможенной зоны, упрощающий внешнеэкономическую деятельность.

СЭЗ

В январе правительство России приняло решение о распространении режима СЭЗ на ряд территорий в Белгородском районе и Шебекинском округе Белгородской области. В середине апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков провел рабочую встречу с представителями предприятий — действующими и потенциальными резидентами СЭЗ. 7 апреля было утверждено расширение состава резидентов белгородской СЭЗ, статус резидента получили еще пять предприятий: четыре — из Шебекинского и одно — из Валуйского округа. Таким образом, общее число участников СЭЗ в регионе достигло десяти. В число резидентов входят ООО «Аллнекс Белгород», ООО «Техногрупп Белгород», ООО «Лимкорм», ООО «ТЛТ-Шебекино», ООО «Радом», общая сумма инвестиций в проекты которых может составить 1,1 млрд руб. Названия включенных в апреле компаний не раскрываются. Всего, по оценкам властей, в статусе резидента заинтересованы более 200 предприятий региона.

Льготы СЭЗ • Налог на прибыль: федеральная часть — 0% на десять лет; региональная часть — 0% в первые пять лет, 5% с шестого по десятый год • 0% земельного налога на три года • 0% налога на имущество на десять лет • страховые взносы 7,6% (вместо 30%) на первые пять лет при сохранении штатной численности и средней з/п • Налог на добычу полезных ископаемых: на железную руду и уголь — 0% на пять лет • Льгота по акцизу на жидкую сталь • Возможность создания свободной таможенной зоны

Как отметил господин Гладков в официальном Telegram-канале, одной из ключевых тем обсуждения стал механизм применения налоговых льгот и порядок взаимодействия предприятий с надзорными органами. По итогам встречи решено создать алгоритм работы, который, по словам губернатора, позволит резидентам безопасно и обоснованно пользоваться предоставленными мерами поддержки.

Резидентами и властями также обсуждались вопросы корректировки параметров инвестиционных проектов и возможного влияния этих изменений на сохранение режима налоговых преференций. «Договорились создать рабочий чат, где будем публиковать важную информацию, разбирать типовые ошибки, чтобы предприятиям было проще ориентироваться в действующих нормах»,— сообщил белгородский губернатор.

Настройка работы механизма происходит и в соседней Курской области. В региональном правительстве сообщили о распространении режима СЭЗ на три муниципалитета: Льгов, Льговский и Большесолдатский районы. Врио главы региона Александр Хинштейн сообщил, что по итогам встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 10 апреля обсуждалась возможность дальнейшего расширения параметров действия СЭЗ. Господин Хинштейн напомнил, что на данный момент режим СЭЗ действует на территории девяти приграничных муниципалитетов. Курские власти работают над тем, чтобы СЭЗ распространялась на весь регион.

В федеральный центр направлен перечень из 40 потенциальных инвестпроектов на 295 млрд руб. В правительстве региона считают, что в случае их реализации удастся создать 3 тыс. рабочих мест и получить 15,4 млрд руб. налогов в облбюджет до 2030 года. Первым потенциальным резидентом курской свободной экономической зоны стал производитель агропромышленной продукции ООО «Псельское», сообщал на пресс-конференции врио губернатора региона.

ОЭЗ

Несмотря на высокую конкуренцию между регионами и общую волатильность рынков, власти фиксируют устойчивый рост вложений в реализацию проектов. По данным, представленным губернатором Воронежской области Александром Гусевым в ходе ежегодного отчета о работе правительства региона перед облдумой, в 2024 году совокупный объем инвестиций резидентов ОЭЗ промышленно-производственного типа (ППТ) «Центр» и ТОР «Павловск» составил 17,3 млрд руб. Господин Гусев также сообщил, что продолжается изучение «вариантов расширения» зоны «Центр», в которой сейчас работают 14 резидентов с общим объемом инвестиций 37 млрд руб. По словам губернатора, для развития площадки рассматриваются два направления: вовлечение прилегающих земельных участков либо создание филиала в муниципалитетах рядом с Воронежем. Как отметил глава региона, наиболее предпочтительным вариантом остается расширение на прилегающие земли, часть из которых находится в собственности или аренде бизнеса и «используется малоэффективно».

Льготы ОЭЗ • Налог на прибыль: федеральная часть — 2%; региональная часть — 0% в первые пять лет, 5% с шестого по десятый год, 13,5% с 11-го года • 0% налога на имущество организаций на десять лет • 0% земельного налога на пять лет • 0% транспортного налога на десять лет • Возможность создания свободной таможенной зоны

В Тамбовской области, последнем из регионов Черноземья, инициировавшем создание собственной экономзоны в начале 2025 года, продолжается подготовка к ее открытию. По информации облправительства, объем инвестиций в проект может составить около 20 млрд руб. Площадка в 126 га планируется к размещению в Мичуринском районе, рядом с железнодорожным узлом и трассой Р-22 «Каспий». Проект уже одобрен на федеральном уровне.

Основной риск для новых экономзон — конкуренция со старыми. Например, ОЭЗ ППТ «Липецк» продолжает занимать лидирующие позиции в федеральных рейтингах. По итогам VIII Национального рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, подготовленного Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ, она признана лучшей среди 33 зон в 27 регионах страны. По данным на декабрь 2024 года, в экономзоне зарегистрировано 63 резидента, общий объем инвестиций — 106 млрд руб. Создано около 5,6 тыс. рабочих мест. В 2024 году резидентами стали семь новых компаний, а на территории бывшего Липецкого тракторного завода открыта третья площадка ОЭЗ. Среди реализованных проектов — пуск завода кормов для животных ООО «Петэксперт» с объемом вложений 4 млрд руб., продолжается строительство шести заводов, четыре предприятия расширяют мощности.

Особая экономическая зона «Третий полюс» расположена на территории Железногорска и Железногорского района Курской области. По итогам 2023 года эффективность этого проекта, по данным Минэкономразвития России, достигла 81%, что свидетельствует о ее высокой результативности. Резидентами «Третьего полюса», занимающего площадь 248 га, являются три компании: Железногорский завод РТИ, «Передовые технологии машиностроения» и «Цинкум».

В Орловской области продолжается развитие ОЭЗ ППТ «Орел». Как рассказал губернатор Андрей Клычков, с 2023 года на территории экономзоны совместный проект АПХ «Мираторг» и сети «Вкусно — и точка» — компания «Гранд Фрайз» — строит завод по переработке картофеля за 19,5 млрд руб. Общая площадь орловской ОЭЗ составляет 182 га, из которых предприятиями заняты около 90 га. Всего зарегистрировано восемь резидентов, часть предприятий все еще на стадии строительства.

Прочие режимы

Преференциальные зоны также включают промышленные и индустриальные парки (ИП), территории опережающего развития (ТОР) и другие. В Воронежской области территория опережающего развития «Павловск», созданная в 2018 году для диверсификации экономики одноименного моногорода, также является активной точкой притяжения инвестиций. В числе четырех действующих резидентов — группа компаний «Агроэко», вложившая в строительство мясоперерабатывающего комплекса 13,2 млрд руб.

Кроме того, в регионе функционируют шесть индустриальных парков. Четыре из них имеют статус государственных: «Масловский» (368 га), «Бобровский» (464,3 га), «Лискинский» (262,5 га) и «Подгоренский» (44,7 га). Два парка — частные: «Перспектива» (146,35 га) и «Воронеж» (26,2 га).

В Орловской области резиденты ТОР «Мценск», созданной в апреле 2019 года, вложили в проекты более 8,6 млрд руб. и создали 3 тыс. рабочих мест. В качестве резидентов территории опережающего развития зарегистрировано 11 субъектов предпринимательства. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе большой пресс-конференции. Также, согласно данным инвестпортала, в регионе действует ИП «Орел» площадью 120 га.

Согласно инвестпорталу Белгородской области, в регионе действуют несколько промышленных парков. Из них два — «Северный» (58,1 га) и «Фабрика» (24,1 га) — находятся в Белгородском, один — в Волоконовском районе (12,4 га). В Губкинском округе располагается одноименная ТОР и индустриальный парк (16 га).

В Курской области развитие индустриального парка «Фатеж» площадью 110,1 га, созданного в мае 2024 года, власти рассматривали как одну из мер поддержки бизнеса, пострадавшего в результате приграничного конфликта. Ранее у администрации региона были планы инвестировать 1,5 млрд руб. В создание инфраструктуры парка. Об этом заявили после визита в июне 2024 года главы Минпромторга России Антона Алиханова. Также, по данным карты инвестпортала, в регионе есть промышленный парк «Совтест» (2,3 га) и индустриальный парк «Союз» (9,8 га). В Липецкой области помимо елецкой (1,2 тыс. га) и грязинской площадок (1 тыс. га) ОЭЗ ППТ «Липецк» также действуют небольшие парки «Технопарк-Липецк» (5 га), «Созидатель» (8,6 га) и площадка липецкого автомобильного концерна «Моторинвест» «Рождество» (420 га). В Тамбовской области два индустриальных парка «Уварово» (284 га) и «Котовск» (1,4 тыс. га), ИТ-технопарк «Миэлта» (10 га) и бизнес-инкубатор (2,4 га).

При этом не все проекты реализуются в запланированные сроки. В частности, в администрации Каширского района Воронежской области подтвердили, что создание индустриального парка «М4-Дон» на участке площадью 163 га не начато. На территории отсутствует необходимая инженерная инфраструктура. Первоначально объем инвестиций в проект оценивался в 35 млрд руб. По оценке участников рынка, среди ключевых факторов, замедляющих развитие подобных проектов в регионе, остаются высокая стоимость земельных участков и дефицит инженерных мощностей.

Предприниматель и сооснователь аутсорсинговой компании «Рабочее решение» Олеся Валиуллова напоминает, что создание свободных экономических зон призвано поддержать региональный бизнес, создать рабочие места, привлечь инвестиции и стимулировать экономическое развитие субъектов.

«Многие предприятия в Белгородской и Курской областях были вынуждены закрыться. Часть населения покинула свои дома, чтобы оказаться подальше от зоны СВО. В таких условиях местный бизнес как никогда нуждается в государственной поддержке. Но на практике далеко не все предприниматели изъявляют желание или имеют возможность стать резидентами СЭЗ. У кого-то возникают сложности с документацией, необходимой для получения статуса резидента, а кого-то отпугивают риски, связанные с развитием бизнеса в прифронтовой зоне»,— считает эксперт. По ее мнению, расширение сети СЭЗ, безусловно, проявление заботы государства о бизнесе, но, чтобы поддержка была по-настоящему эффективной, власти должны находиться в постоянном контакте с предпринимателями: «слышать их потребности и учитывать тревоги».

Необходимо снижать административные барьеры и, например, совершенствовать механизмы страхования предприятий. «Черноземье с его сельскохозяйственными богатствами и выгодным транспортно-географическим положением обладает большим инвестиционным потенциалом, и максимально полно его можно раскрыть прежде всего за счет тесного сотрудничества государства и частного сектора»,— добавила госпожа Валиуллова.

Как отмечает бизнес-омбудсмен Белгородской области Владислав Епанчинцев, практика — критерий истины: «Если мы оцениваем какой-то инструмент поддержки, то самой первой метрикой для такого инструмента будет его охват. Пострадали тысячи субъектов МСП. Сколько сейчас резидентов в СЭЗ? На два порядка меньше».

По мнению господина Епанчинцева, процедура вступления в СЭЗ не должна занимать несколько месяцев — участие должно быть автоматическим «по факту нахождения на определенных территориях».

«Стоит признать, что пик повышенного интереса к ОЭЗ, ТОР, разного рода промышленным кластерам со стороны субъектов федерации уже пройден. Всего сейчас действует более 50 особых экономических зон, и в последние несколько лет их количество не увеличивалось. О разочаровании, конечно, речи не идет, но в целом интерес к ним со стороны региональных властей снижается, и это вполне объяснимо. Да, их создание позволяет создавать тысячи новых рабочих мест, растет объем производимой в регионе продукции, что позитивно отражается на основных показателях валового регионального продукта (ВРП). Однако при этом в моменте экономический эффект отсутствует, а расходы, напротив, возрастают»,— комментирует управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова.

Причина, по словам эксперта, проста. Резидентам ОЭЗ предоставляются налоговые льготы, то есть де-факто они освобождаются от уплаты региональных налогов — налога на прибыль организации, на имущество, а также от земельного транспортного налога и НДС от импорта (последнее не всегда),— либо предлагаются пониженные ставки. И все это на срок не менее пяти лет. При этом субъект федерации за свой счет финансирует создание инфраструктуры и передает земли, далеко не всегда бросовые. И никаких гарантий того, что вложенные средства удастся вернуть, нет.

«Резидент за эти годы может обанкротиться, свернуть свою деятельность или перебраться в другой регион и воспользоваться льготами уже там. ОЭЗ много, часто они располагаются в соседних субъектах федерации, это не только формирует здоровую конкуренцию, но и способствует перетоку из одной зоны в другую»,— добавила госпожа Владимирова.

По ее словам, соревноваться с сильными игроками, прежде всего эталонной липецкой экономзоной, которая и положила начало «моды» на ОЭЗ во всей стране, сложно, поскольку они способны притягивать инвесторов просто в силу своего масштаба и того, что имеют несколько крупных якорных резидентов, которые сами по себе способны обеспечивать заказами производства-сателлиты и обеспечивать им прибыль даже в отсутствие налоговых льгот.

Такое соседство, разумеется, не обрекает все ОЭЗ в макрорегионе на прозябание в тени липецкой ОЭЗ, но, безусловно, усложняет процесс привлечения резидентов. Потребности Тамбовской области в привлечении инвестиций, безусловно, понятны, а сам механизм уже прошел проверку в других регионах. Однако рассчитывать на мгновенную отдачу не получится, а бюджетные средства на создание требуются уже сейчас.

Анна Швечикова