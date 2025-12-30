Дело скандального блогера из Самары Арсена Маркаряна передают в суд

Следственными органами СКР по городу Москве завершено расследование уголовного дела Арсена Маркаряна, обвиняемого распространении через интернет публикаций, оскорбляющих память защитников Отечества (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и в публичном (через интернет) одобрении преступлений нацизма (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Об этом во вторник, 30 декабря, сообщил на своем официальном сайте Следственный комитет России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Блогер Арсен Маркарян родом из Самары, последние годы проживал в Москве. Известен своими скандальными постами с женоненавистническими идеями.

Как сообщает СКР, следствием установлено, что в марте в 2025 году Маркарян разместил на одном из популярных видеохостингов видеозапись, содержащую информацию об оскорблении памяти защитников Отечества, «в ролике, доступном для неограниченного круга лиц, демонстрируется презрительно-негативное отношение к памяти об Александре Матросове как защитнике Отечества и его подвиге». Также, отмечает СКР, «Маркарян публично разместил в одном из мессенджеров видеозапись, содержащую оправдания идеологии и практики нацизма, связанные с уничтожением групп по национальному признаку».

В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов обвиняемый был задержан на территории Московского региона. Ему предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие отмечает, что «в ходе допроса обвиняемый признал вину в полном объеме».

Уголовное дело передано в суд.

Андрей Васильев