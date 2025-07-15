Проблемам инвалидов обозначили масштаб

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила в Госдуме доклад «Защита прав инвалидов в РФ». Она рассказала, что граждан с ограниченными возможностями беспокоят вопросы жилья, социального обслуживания и здравоохранения. Профильный депутат Олег Смолин (КПРФ) предложил разработать отдельную госпрограмму по обеспечению жильем людей с инвалидностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова (вторая справа) и первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова (вторая справа) и первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Представляя депутатам свой доклад, омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что в России проживает 11 млн человек с инвалидностью — это 7,5% населения. При этом с 2020 по 2024 год аппарат омбудсмена получил от граждан всего 5525 обращений по вопросам нарушений, связанных с инвалидностью (в том числе 1056 обращений в 2024 году). В среднем это 1–2% от общего количества обращений к уполномоченному, причем эта цифра с годами практически не меняется.

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Почти половина жалоб касается нарушений жилищных прав людей с инвалидностью (40,5%). Это в основном вопросы получения жилья и улучшения жилищных условий. Здесь госпожа Москалькова отметила «небольшую» положительную динамику: по сравнению с прошлым годом таких обращений стало на 12,6% меньше. По мнению омбудсмена, это может быть связано с усилиями государства по расселению ветхого и аварийного жилья.

Член Комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов депутат Олег Смолин (КПРФ) указал на важную жилищную проблему.

Сейчас право встать в очередь на жилье от государства есть только у граждан с доходом ниже прожиточного минимума. При этом люди с первой группой инвалидности получают пенсию выше этого порога. «Вот и получается, что для малоимущего у него слишком много денег. А для того, чтобы взять ипотеку,— слишком мало»,— пояснил господин Смолин. Татьяна Москалькова предложила исключить «критерий малоимущества» для людей с инвалидностью, если они зарегистрированы в помещении или здании, которое признано непригодным для проживания. Однако Олег Смолин считает, что это не решит проблему, поскольку людям придется вставать в очередь на жилье, а во многих регионах «очередники ждут жилье десятилетия». По его мнению, нужна отдельная государственная программа «Жилье для инвалидов».

Около трети обращений людей с инвалидностью к омбудсмену посвящены социальному обеспечению (28,5%).

Госпожа Москалькова отметила, что среди них стало меньше вопросов, связанных с медико-социальной экспертизой (МСЭ; оценивает состояние здоровья человека с целью определения его потребностей в мерах социальной защиты). Омбудсмен считает, что это положительные последствия изменений законодательства в 2022–2023 годах, которые были направлены как раз на упрощение процедуры МСЭ. Вместе с тем в 2024 году увеличилось количество запросов на предоставление мер социальной поддержки, в том числе для участников СВО и их семей. Кроме того, в 2024 году в сравнении с 2023 годом поступило в три раза больше обращений по вопросам социального обслуживания. Граждане просили оказать содействие в предоставлении социальных услуг на дому, сообщали о недостаточном качестве предоставляемых услуг. По оценке уполномоченного, увеличение количества таких обращений произошло за счет просьб от граждан, проживающих на новых территориях.

Примерно 15% обращений касались вопросов охраны здоровья граждан.

Большинство жалоб — на проблемы с медицинской помощью (в том числе в психоневрологических интернатах и учреждениях уголовно-исполнительной системы). «Более чем в два раза увеличилось количество обращений с просьбами оказать содействие в лекарственном обеспечении»,— указала госпожа Москалькова. В основном речь шла об отсутствии необходимых препаратов в конкретных городах и о сложностях с получением бесплатных лекарств при переезде в другой регион.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев подтверждает: тема льготного лекарственного обеспечения — одна из самых распространенных проблем. Особую тревогу вызывают пациенты, страдающие редкими заболеваниями, подчеркивает он. Есть и другие системные проблемы, связанные с отсутствием безбарьерной среды. Например, недоступность диагностического оборудования — когда рентген-кабинеты расположены на верхних этажах без лифта. Или отсутствие возможности нахождения сопровождающего лица с лежачим пациентом в стационаре.

В беседе с “Ъ” Олег Смолин подтвердил актуальность обозначенных в докладе омбудсмена проблем.

Он уверен, что к омбудсмену обратились далеко не все инвалиды с проблемами, иначе жалоб «было бы сотни тысяч». Господин Смолин также обратил внимание на то, что 15 лет назад в России насчитывалось 13,2 млн человек с инвалидностью, а сейчас таковых 11,1 млн. Он предполагает, что многие просто не могут добиться признания инвалидности, и просит коллег и омбудсмена «проанализировать» эту ситуацию.

Наталья Костарнова