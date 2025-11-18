Мошенников перегнули в бараний рог

Глава ЦБ признала, что регулятор и банки «перегнули палку» в борьбе с мошенничеством, из-за чего кредитные организации стали блокировать счета добросовестным гражданам. В ЦБ отметили, что ситуация начала исправляться, после того как банки начали объяснять клиентам причину блокировки счетов. По словам экспертов, чаще всего это происходит при совершении нетипичных операций, что вызывает подозрение в мошенничестве или отмывании средств.

Российские банки вместе с регулятором перегнули палку в борьбе с мошенниками, блокируя счета не только преступников, но и добросовестных клиентов без объяснения причин. Об этом 18 ноября на конференции «Фокус на клиента» заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. «Жалобы на мошенничество… серьезно упали, надеемся, что это тенденция. Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов, то есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку»,— отметила она.

В 2025 году власти существенно усилили борьбу с мошенничеством. С 1 сентября действует первый правительственный пакет мер по антифроду. Но уже подготовили второй пакет, которым предусматриваются ограничение количества банковских карт на одного человека, ответственность банков и операторов связи за хищение средств и ряд других мер. Также НСПК разработала программу контроля, в рамках которой для каждого банка будет рассчитываться показатель мошенничества в СБП.

Эксперты отмечают, что оснований для блокировки счетов сегодня у банков немало.

По словам заместителя руководителя НСФР Александра Наумова, счета чаще всего блокируются в связи с подозрением совершения операции без добровольного согласия клиента на основе критериев, установленных ЦБ, которые банки критиковали за их нечеткость. «Второе основание — подозрения в мошенничестве, и тут чемпионом является закон, по которому банки обязаны вводить период охлаждения при снятии наличных с банковских карт в банкоматах»,— говорит он. Третье место, по словам Александра Наумова, занимают подозрения в отмывании, по которому добавилось проблем после выхода информационного письма Банка России, в котором установлены рекомендации по признанию подозрительными внесение средств на счета или покупка иностранной валюты на за наличные.

Все эти меры заставляют банки более тщательно подходить к мероприятиям по борьбе с мошенничеством. Руководитель ИБ-направления «Телеком биржи» Александр Блезнеков обращает внимание, что рост количества блокировок может быть напрямую связан с масштабным ростом мошеннических схем и автоматизацией систем антифрода. «Поток операций, подлежащих проверке, увеличился настолько, что службы безопасности банков порой могут не справляться с объемом мгновенно, поэтому сроки разблокировки могут растягиваться»,— говорит он. Управляющий RTM Group Евгений Царев поясняет, что на банки оказывается давление, сегодня они должны по большому количеству критериев выявлять подозрительные операции. «В их число входят как мошеннические операции, так и те, которые по тем или иным причинам подозрительны в понятии закона об отмывании средств»,— отмечает он. По его словам, если клиент попробует перевести человеку, которому ранее не переводили деньги, сумму около 50 тыс. руб., то с высокой вероятностью такую операцию остановят примерно на сутки.

Вместе с тем, по словам главы службы по защите прав потребителей ЦБ Михаила Мамуты, счета добросовестных граждан нередко попадают под блокировку после операций с криптовалютами.

Об этой проблеме говорят и правозащитники. По словам заместителя руководителя проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Аллы Храпуновой, многие граждане оказываются вовлечены в мошеннические переводы, но даже не знают об этом — «человек думает, что покупает криптовалюту, а фактически злоумышленник использует реквизиты такого покупателя в своих целях».

Однако участники рынка не отмечают у себя резкого роста числа блокировок. Вице-президент Газпромбанка Наталья Бедретдинова отмечает, что в среднем в месяц около 2% клиентов банка сталкиваются с ограничениями в рамках противодействия мошенничеству. «Небольшой рост блокировок пришелся на сентябрь, когда заработали новые регуляторные правила на снятие денег через банкоматы»,— отмечает она. Вместе с тем в ГПБ отмечают, что не блокируют счета клиентов, а временно ограничивают использование карты или ДБО до подтверждения клиентом легитимности операции. По словам вице-президента по информационной безопасности банка «Дом.РФ» Дмитрия Никишова, «удержание денежных средств в банке помогает не допустить дальнейшего движения похищенных денежных средств». По его словам, банк может потребовать посещения офиса, если клиент не может идентифицироваться удаленно или при наличии подозрений в воздействии на клиента третьих лиц.

Эксперты указывают, что в случае введения блокировок надо придерживаться нескольких правил. По словам председателя комиссии по финансовой безопасности совета ТПП Тимур Аитов, необходимо «избегать неочевидных и непонятных операций, не обнулять счет полностью, всегда оперативно реагировать на официальные запросы банка с требованием пояснить ту или иную операцию». Для того чтобы разблокировать счет, надо по запросу банка оперативно предоставить договоры, счета-фактуры, справки о доходах или иные документы, подтверждающие законность операции и происхождение средств.

