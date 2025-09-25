Иноагентов лишили шанса одуматься

Госдума 25 сентября приняла во втором и третьем, окончательном, чтении поправки к Уголовному кодексу (УК), ужесточающие ответственность за неисполнение иностранными агентами возложенных на них обязанностей. До сих пор уголовные дела возбуждались лишь после двух аналогичных «административок», теперь же будет достаточно одной либо уже имеющейся судимости по той же «антиагентской» статье. Законопроект по чисто юридическим соображениям не поддержали коммунисты, однако голосовать против не стали.

Напомним, законопроект был внесен 1 июля членами думской комиссии по борьбе с вмешательством в дела России во главе с ее председателем Василием Пискаревым («Единая Россия», ЕР) и прошел первое чтение 15 июля. Поправки предполагают внесение изменений в ч. 1, 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах, максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет). Сейчас возбуждение уголовного дела по ней возможно только после двух административных наказаний за аналогичное нарушение в течение года.

Авторы предложили установить «однократную преюдицию» и привлекать иноагентов к уголовной ответственности уже за второе нарушение, причем независимо от сроков его совершения.

А ко второму чтению появилась еще одна поправка: в соответствии с ней уголовная ответственность может наступить и без административной — если у иноагента уже есть судимость по той же ст. 330.1.

Во втором чтении проект был одобрен без обсуждения, но перед финальным голосованием слово взял первый зампред комитета по законодательству Юрий Синельщиков (КПРФ) и сообщил, что коммунисты поправки не поддержат. «Это наша позиция, мы не можем поддержать законопроект, который предусматривает уголовную ответственность в связи с административной преюдицией. Речь идет о ситуации, когда людей будут привлекать к уголовной ответственности за два правонарушения, однако первое правонарушение никем в уголовно-процессуальном плане не расследуется и судом не проверяется. Этот законопроект нарушает принципы нашего уголовного судопроизводства»,— заявил депутат.

В ответ спикер Вячеслав Володин произнес целую речь об опасности иноагентов и гуманности российского законодательства по сравнению с иностранным. «В Соединенных Штатах Америки эта норма, более жесткая, была введена еще в 1938 году. А мы стали принимать изменения в законодательстве, уже когда проблем такое большое количество получили со стороны иноагентов, которых в большом количестве финансировали другие страны в своих интересах, для того чтобы развалить нашу страну, ослабить ее»,— заявил господин Володин. Он напомнил, что в первоначальном варианте наш закон был более гуманным, потому что законодатели «все-таки надеялись, что тот, кто пошел по скользкому пути, пути предательства своей страны, одумается».

Но «жизнь показала другое» и «более 40% иноагентов не соблюдают порядок деятельности, а также предусмотренные законом ограничения», посетовал спикер, сославшись на статистику Минюста.

После этого выступления желающих проголосовать против в зале не нашлось, и в третьем чтении закон был одобрен единодушно 325 голосами. «Кто-то, может быть, хотел проголосовать против, но в итоге воздержался от голосования, это уже хорошо,— резюмировал Вячеслав Володин.— Значит, у нас у всех есть понимание, что нам надо защищать страну».

В то же время другую «антиагентскую» инициативу Дума в тот же день отклонила. Депутаты фракции ЛДПР предлагали запретить лицам, включенным в соответствующий реестр Минюста, участвовать в создании и функционировании национальных культурных автономий. «Иностранные агенты, обладая ресурсами и информационными возможностями, способны использовать национально-культурные автономии в целях искажения исторических фактов, разжигания розни, формирования оппозиционного к государству сознания у представителей национальных меньшинств»,— обосновали авторы эту идею в пояснительной записке. Но депутаты угрозой не прониклись: за проголосовали лишь 57 человек, против — 17, а большинство парламентариев голосование проигнорировали.

Ксения Веретенникова