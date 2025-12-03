Не все вокруг советское

Госдума на заседании 3 декабря отклонила проект «советского» Трудового кодекса (ТК), разработанный фракцией КПРФ. Коммунисты предлагали сократить рабочее время, вернуться к дореформенному пенсионному возрасту и снова сделать 7 ноября «красным днем календаря». Однако единороссы посчитали документ популистским и даже пришли к выводу, что он, вопреки заявленным целям, может ограничить права граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В последние годы КПРФ продвигает сразу несколько масштабных инициатив. В феврале 2023-го коммунисты внесли в Думу проект нового Избирательного кодекса (в июле 2025-го комитет по госстроительству рекомендовал его отклонить, но до пленарки документ пока так и не добрался), а также пообещали разработать проекты Налогового кодекса и даже новой Конституции, куда должны войти поправки, разработанные Компартией во время конституционной реформы 2020 года.

Проект ТК — часть этой работы. 765-страничный документ, внесенный 6 марта, включает 18 разделов, 111 глав и 637 статей. Его цель — установить объем гарантий, сопоставимый с тем, который трудящиеся имели в Советском Союзе, объясняли в КПРФ. Например, проект предполагает сокращение рабочего дня до шести часов и рабочей недели — до 30, возвращение дореформенного пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 для женщин), а также создание специализированных трудовых судов для рассмотрения споров между работниками и работодателями (профессиональный судья и два заседателя, представляющих интересы обеих сторон).

Коммунисты также предложили ввести понятие МРОТ в ТК и установить его в размере не менее 40 тыс. руб. Авторы проекта посчитали необходимым обязать государство выплачивать не менее одного МРОТ женщинам, воспитывающим детей до трех лет.

И, наконец, депутаты от КПРФ хотят снова сделать 7 ноября нерабочим днем.

Правительство в своем заключении на законопроект указало, что его авторы не представили каких-либо научных, статистических и социологических данных, которые обосновывают необходимость принятия нового ТК. Разработанный коммунистами документ «в основном» дублирует действующий кодекс, а отдельные его положения и вовсе «выходят за пределы регулирования трудовых отношений», добавили в кабмине.

На заседании законопроект представлял руководитель юридической службы ЦК КПРФ, депутат Георгий Камнев. Он пояснил, что авторы задались целью отрегулировать трудовые отношения таким образом, чтобы «в прошлое ушли такие позорные явления, как работающие нищие, оплата труда ниже реального прожиточного минимума, дискриминация, борьба с профсоюзами со стороны работодателей и тому подобное».

Единороссы проект ожидаемо раскритиковали.

Член комитета по труду Светлана Бессараб согласилась с правительством в том, что замена кодекса ничем не обоснована, а 111 новых глав против 62 действующих серьезно расширяют предмет регулирования. Ряд новелл, например о сокращении рабочего времени, требуют «глубокого научного анализа», а некоторые предлагаемые меры «носят явно популистский характер», подчеркнула госпожа Бессараб. Заодно она сослалась на позицию профсоюзов, которые опасаются, что замена основополагающих нормативных актов может привести к трудностям адаптации и, как следствие, ограничению прав граждан.

Профсоюзы, о которых ведут речь единороссы, фактически защищают интересы работодателей и «машут своими голубенькими флагами вместе с властью», возразил на это Михаил Матвеев (КПРФ). В ответ Светлана Бессараб снова взяла слово и заявила, что проект содержит «критическую массу ошибок», «быстро слеплен», в то время как действующий ТК «продуман и согласован со всеми сторонами партнерства». Ее позицию в итоге поддержало молчаливое большинство из 373 не голосовавших депутатов. Поддержали законопроект 77 парламентариев.

Ксения Веретенникова