Налог вписывается в контракты

Из-за грядущего повышения НДС поставщики продуктов пересматривают условия контрактов. В некоторых случаях речь идет об уже оплаченных заказах, об этом производители сообщили розничным сетям в письмах. С документами ознакомилась «Фонтанка». Оптовики грозят аннулировать сделки, заключенные в этом году, если ритейлеры не доплатят налог по новой ставке в 22%. Компании «Хлебпром», «Лотте КФ Рус» и один из крупнейших дистрибуторов чая и кофе «Орими трэйд» объявили, что повысят цены на товары, отгруженные с 1 января. «Кофейный дом «ХОРСЪ» обещает аннулировать все оплаченные по старой ставке контракты, если заказы не успеют поставить до конца года.

Табачный дистрибутор «Мегаполис» в своем письме прямо заявил, что за все отгруженные со следующего года товары ритейлеры должны будут доплатить с учетом повышенного НДС, даже если уже успели перевести аванс в 2025-м. Впрочем, если такое условие не было прописано в договоре, требование поставщика незаконно, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев: «Налоговый кодекс говорит, что ставка НДС применяется к моменту отгрузки товаров. Если отгрузка до 1 января — НДС 20%, если после 1 января — 22%. Никакие другие даты — дата заключения договора, оплата аванса, формирование заказа — не имеют значения для определения ставки налога.

То есть, если продавец получил аванс в 2025 году, он был обязан начислить и уплатить НДС по ставке 20%, а при последующей отгрузке в 2026-м разницу в 2% он уплачивает в бюджет за свой счет.

Требовать ее с покупателей — это нарушение Налогового кодекса, потому что покупатель уже исполнил свою обязанность по оплате в момент перечисления аванса. Цена договора была согласована именно с учетом НДС. Заранее включать повышение налогов в контракты можно, в договоре должна быть формулировка: "цена товара столько-то, включая НДС по применимой на дату отгрузки товара ставке". Если этого нет, то это незаконно. А контрагент, если такое письмо получил, должен изучить договор, направить письменный ответ со ссылкой на закон. Ключевая сложность в том, что в розничных сетях и на складах дистрибуторов на 1 января уже лежат товары, которые были куплены еще по старой ставке налога. Но на практике сети будут стараться продать старый товар по старым ценам, чтобы сохранить поток покупателей.

Новые поставки, которые будут отгружены в новом году, придут к ритейлеру с более высокой закупочной ценой. Именно эта цена будет формировать новую цену на полках. Покупатель увидит рост постепенно, в течение января-февраля. Первыми подорожают скоропортящиеся товары: молочка, хлеб, мясо, потому что их запасы в сетях минимальны, затем волна дойдет до товаров с длительным сроком хранения. Первые месяцы после заметного роста будет наблюдаться снижение потребления, переход с премиальных брендов на продукты среднего ценового сегмента, поиск альтернатив, замена одного вида мяса на другой или кросс-шоппинг, когда покупатели начинают активно следить за акциями в разных магазинах».

Ставка НДС увеличится с 20% до 22% с января, впрочем, это не коснется производителей продуктов первой необходимости, то есть мяса, молока, овощей, яиц, детских и медицинских товаров, а также книг. Для них предусмотрена льготная ставка в 10%. Конечный потребитель вряд ли заметит рост цен и в других категориях, считает старший отраслевой аналитик по потребительскому сектору Альфа-банка Екатерина Тузикова: «Налог в чеках появится непосредственно с 1 января, то есть с момента вступления в силу новых правил. При этом ритейлеры на самом деле будут стараться максимально нивелировать эффект для стимулирования и сохранения потребительского спроса.

Регулярная потребительская корзина вряд ли будет меняться в связи с вводом обновленной ставки. В то же время, что касается товаров более дискреционного спроса, возможно некоторое смещение спроса на декабрь. Это может затронуть алкоголь, объемы спроса на остальные товары повседневного потребления вряд ли будут существенно меняться. Рост цен будет сопоставим с ростом ставки НДС. При этом для некоторых товаров динамика может быть более растянута, будут происходить дополнительные всплески по мере изменения себестоимости. Это касается товаров с более длинным циклом производства, где есть несколько этапов поставщиков: по мере вымывания запасов себестоимость будет меняться, и это может повлиять на отпускные цены».

По словам руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова, повышение ставки НДС до 22% не дает оснований для одностороннего увеличения цен по действующим контрактам.

Ульяна Горелова