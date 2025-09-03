Зарплатам в ЖКХ дают фору

ФАС добивается дополнительных возможностей на 2026–2028 годы для пересмотра затрат на оплату труда сотрудников ресурсоснабжающих организаций (РСО) в ЖКХ — проект постановления правительства об этом размещен на regulation.gov.ru. Часть РСО смогла добиться пересмотра базового уровня операционных расходов на 2025 год в конце 2024-го в связи с повышением минимального размера оплаты труда. Теперь же при определении расходов на оплату труда предлагается учитывать и численность сотрудников. Кроме того, основания для подачи заявления о пересмотре обозначены четче — для пересмотра зарплаты персонала РСО должны быть ниже максимального показателя среднемесячной зарплаты по региону. Меры могут распространиться не только на РСО тепло- и водоснабжения и водоотведения, но и на сферу обращения с твердыми коммунальными отходами.

Разработанный ФАС проект постановления правительства вносит поправки в ряд «тарифных» нормативных актов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), тепло- и водоснабжения и водоотведения. Суть изменений — в предоставлении отраслевым организациям в 2025–2027 годах разового права на подачу заявления о пересмотре расходов на оплату труда своего персонала на плановый период 2026–2028 годов в органы регулирования тарифов. Заявление нужно будет направить до 25 сентября года, предшествующего индексации. При перерасчете затрат проектом предлагается учитывать численность персонала РСО, определять ее собираются по действующему штатному расписанию компании, что расширит «возможности пересмотра расходов на оплату труда в условиях долгосрочного регулирования тарифов», уточнили “Ъ” в ФАС. Тарифы для граждан при этом по-прежнему останутся ограничены предельными индексами платы.

Подать заявление РСО смогут, если среднемесячная зарплата сотрудников регулируемой организации за последний год окажется ниже максимального значения средней заработной платы» в том субъекте РФ, где организация ведет свою деятельность (при работе в нескольких муниципалитетах — если зарплата в РСО ниже, чем более чем в половине из них). Орган тарифного регулирования должен будет в течение трех лет довести расходы на оплату труда до необходимой величины. Цели предлагаемых нововведений — сокращение отставания роста зарплат в ЖКХ от инфляции и повышение конкурентоспособности таких вакансий на рынке труда, отмечают авторы проекта. В той же логике, напомним, к концу 2024 года было разработано постановление №1810, которое дало РСО возможность пересмотреть базовый уровень своих операционных расходов на 2025 год. Индексация проводилась с учетом изменения минимального размера оплаты труда (МРОТ), но сферу обращения с ТКО тогда не затронула.

Согласно пояснительной записке к нынешнему проекту, в 2024 году РСО успели направить порядка 2,4 тыс. таких заявлений, из которых 1,5 тыс. были удовлетворены. В результате в общей сложности расходы организаций на оплату труда возросли на 23,3 млрд руб.— эти средства были включены в повышенные тарифы. Их плановая индексация, напомним, была проведена 1 июля 2025 года (см. “Ъ” от 6 июля).

Впрочем, часть заявлений одобрена не была. Как объяснили “Ъ” в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, одной из причин отказа была невозможность уложиться в предельный индекс платы граждан за коммунальные услуги (показатель, определяющий максимальное увеличение ежемесячной платы за ЖКУ). Кроме того, у РСО было лишь «полтора или два дня», чтобы изучить опубликованное постановление и направить соответствующие документы регуляторам (постановление вступило в силу 17 декабря 2024 года, сроки же для подачи заявления о пересмотре расходов на оплату труда были ограничены 20-м числом того же месяца). В ассоциации также считают, что региональные комитеты по тарифам физически не смогли проверить такое количество заявок от РСО.

Как объяснил “Ъ” член Общественного совета при Минстрое России Сергей Сохранов, в новом проекте ФАС взят тот же механизм, что и в случае с постановлением №1810. «Это де-факто предоставление РСО дополнительных возможностей для обоснования увеличения тарифов (выше лимитов на рост расходов граждан на ЖКУ, которые правительство устанавливает ежегодно, но увеличивая только ту часть тарифа, которая идет на формирование фонда оплаты труда). По словам собеседника “Ъ”, и постановление №1810, и подготовленный проект подразумевают индексацию фонда оплаты труда только на индекс потребительских цен, который значительно меньше, чем показатель роста МРОТ. А поскольку участники отраслевых тарифных соглашений обязаны повышать зарплату своим сотрудникам при росте МРОТ, то организации «вынуждены идти на ухищрения: сокращать иные статьи расходов либо радикальным образом оптимизировать штат». Так, нехватка персонала на коммунальных предприятиях сегодня оценивается в 20%, отмечает эксперт.

