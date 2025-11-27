НДС в стадии принятия

Малый бизнес, оценивая предстоящий в 2026 году рост налоговой нагрузки, в основной массе готовится адаптироваться к новым реалиям, а не уходить с рынка, следует из результатов опроса, проведенного Союзом бухгалтеров и налоговых консультантов. Среди вариантов адаптации — повышение цен для потребителей на фоне ожидания снижения доходов на 10–20%, смена системы налогообложения и оптимизация расходов. Вероятность ухода в тень или вовсе закрытия бизнеса предприниматели также допускают, но значительно реже.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Серия опросов Союза бухгалтеров и налоговых консультантов посвящена затрагивающим малый бизнес изменениям налогового законодательства (в среду, 26 ноября, соответствующий законопроект из «бюджетного пакета» был одобрен Советом федерации). Речь, напомним, идет о поэтапном снижении порога дохода, выше которого у пользователей упрощенной системы налогообложения возникает обязанность платить НДС. Сейчас это 60 млн руб. в год, но с 1 января 2026-го он снизится до 20 млн руб., 2027-го — до 15 млн и 2028-го — до 10 млн руб.

При этом бизнесу дано право выбора: платить новую полную ставку НДС 22% с оформлением вычетов по налогу или же льготную — 5–7%, но уже без вычетов.

В целом результаты проведенной серии опросов (в каждом из них приняли участие от 3,7 тыс. до 4,4 тыс. владельцев малого бизнеса, самозанятых и бухгалтеров) не выглядят особо пессимистичными. Наибольшая доля респондентов — 37% — планирует остаться на прежнем режиме налогообложения и начать платить НДС, 31% — перейти на другой налоговый режим (не указано — но это может быть и общий режим, также подразумевающий уплату этого налога).

21% опрошенных считают, что их реформа не коснется (видимо, уложатся в новые пороги или уже платят НДС). Примечательно, что наихудший вариант — закрытие бизнеса или приостановку деятельности — рассматривают лишь 7% респондентов. Между тем при первоначальном объявлении новаций именно такое развитие событий «на эмоциях» предсказывалось многими предпринимателями и экспертами как наиболее вероятное.

Снижать вырастающую налоговую нагрузку малый бизнес рассчитывает за счет потребителя — повышение цен рассматривает 61% опрошенных.

Второй вариант — смена системы налогообложения (44%). Почти половина респондентов рассматривают применение обоих способов, понимая, что пределы повышения цен ограничены покупательной способностью. Каждый пятый (21%) видит необходимость в оптимизации расходов — например, за счет закрытия нерентабельных точек сбыта. Предприниматели, рассматривающие варианты ухода в тень или дробления, оказались в меньшинстве — 12% (опросы, отметим, были анонимными). На сокращение штата готовы пойти 9%.

Оценивая влияние изменений на свои доходы, предприниматели в основном ожидают их снижения на 10–20% (так полагают 30% респондентов). Как отмечают авторы исследования, для значимой части компаний это такой диапазон, в котором можно работать за счет изменения процессов и ценовой политики. Более значительное падение прогнозирует четверть респондентов. Другие либо полагают, что доход сохранится примерно на том же уровне (18%), либо не готовы пока оценить экономические последствия (19%). Оптимистов, ожидающих роста прибылей, немного — 7%.

Глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук полагает, что 2026 год — время «для прагматичной подготовки: анализа финансовой модели, выбора режима, настройки процессов», и чем больше на рынке появится «ясных инструментов и практических примеров», тем спокойнее пройдет переход.

По экспертным оценкам, говорит исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин, нововведения коснутся порядка 320 тыс. представителей микробизнеса (самая малая по доходам, но многочисленная часть МСП). Настроения сейчас, по его словам, «не из лучших — предприниматели удивлены, что изменения вступают в силу уже с 2026 года, и расчет оборота будет за 2025 год». Опрос, проведенный самим объединением еще до решения о поэтапном снижении порога (изначально обсуждалось сразу до 10 млн руб. с 2026 года), показал, что из 13,7 тыс. респондентов около 30% планировали использовать схемы оптимизации и ухода в тень. Эксперт Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП Алексей Крылов ожидает на первых порах всплеска попыток дробления, но «через пару кварталов эта тенденция стихнет». По его мнению, вряд ли многие сразу же прекратят деятельность, даже не попробовав адаптироваться, но в целом стоит ожидать, что количество реально работающих в стране юридических лиц в ближайший год сократится.

Евгения Крючкова