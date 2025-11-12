Самозанятым разрешают поболеть

С 2026 года российские самозанятые смогут начать платить страховые взносы в Социальный фонд добровольно, чтобы иметь возможность спустя полгода претендовать на выплату по больничному. Ее размер составит 35 тыс. руб. или 50 тыс. руб. в зависимости от выбранного тарифа. Сейчас, напомним, в формате самозанятости в РФ работают уже почти 15 млн человек.

Госдума одобрила в первом чтении запуск эксперимента по добровольному социальному страхованию самозанятых. Он пройдет в 2026–2028 годах.

Сейчас самозанятые отчисляют 4% или 6% дохода в региональный бюджет, часть из них поступает в систему ОМС, что дает таким занятым основание пользоваться системой здравоохранения. Однако, поскольку они не делают взносов в систему социального страхования, они не могут претендовать на больничный, а в перспективе — и на пенсию выше минимальной. С учетом того, что число самозанятых в последние годы постоянно росло и сейчас, по данным ФНС, достигает почти 15 млн человек, растет и количество тех, для кого такой формат занятости выступает основным, из-за чего они «выпадают» из системы социального страхования. Чтобы обеспечить таких работников каким-то механизмом социальной защиты, Минтруд предложил дать им возможность добровольно застраховать себя на случай утраты трудоспособности в Соцфонде. Ведомство начало работу над проектом еще в 2023 году, однако из-за разногласий с другими министерствами полностью параметры пилотного проекта были готовы только в этом году.

В финальной версии, которую одобрили депутаты, размер страховой выплаты составит 35 тыс. или 50 тыс. руб., что потребует от самозанятого ежемесячных взносов в размере 1,3 тыс. руб. или 1,9 тыс. руб.

Менять выбранную страховую сумму можно будет раз в год, также она будет расти при повышении размера МРОТ.

Чтобы получить страховую выплату, самозанятый должен будет уплачивать взнос не менее полугода — такой срок даст ему право претендовать на 70% от нее. 100% страховой суммы можно будет получить при уплате взносов более 12 месяцев.

При этом законопроект предусматривает и ответственность страхователя: если самозанятый не возьмет ни одного пособия за 18 месяцев платежей, он сможет уменьшить их сумму на 10%, не меняя размера выплаты при наступлении страхового случая.

При уплате более 24 месяцев скидка составит уже 30%.

Претендовать на выплату самозанятые смогут на тех же условиях, что и обычные работники.

Как отмечает гендиректор платформы гибкой занятости SkillStaff Никита Шабашкевич, инициатива Минтруда позволит предпринимателям, работающим на себя через платформы, быть более защищенными в случаях форс-мажоров. «Мы, в свою очередь, также запланировали провести эксперимент в следующем году — хотим предложить самозанятым страховку на случай экстренного завершения проекта, в котором они работали. Видим большие перспективы в коллаборации платформ занятости со страховыми компаниями»,— говорит он.

При этом, как отмечает основатель консалтинговой компании Support Partners Константин Борисов, в 2026 году российские компании неизбежно столкнутся с сокращением маржинальности, что приведет к оптимизации трудовых ресурсов и росту интереса к самозанятым. Гибкой занятости будет все больше, считает он, хотя государство будет внимательнее следить за этим форматом взаимодействия. Это, в свою очередь, может стимулировать спрос на страховой продукт Социального фонда.

Впрочем, хотя старт пилота запланирован на 1 января 2026 года, в реальности он может запуститься позже. Как следует из финансово-экономического обоснования к документу, ФНС и Соцфонду нужно доработать свои информсистемы, в частности подсистему АИС «Налог-3» и «Единую централизованную платформу в соцсфере». Стоимость таких работ составит 18,5 млн и 435 млн руб. соответственно — и ранее комитет Госдумы по бюджету в своем заключении уже указывал, что технические работы могут не закончиться до конца этого года.

Анастасия Мануйлова