Займы привязались к приоритетам

Малый и средний бизнес с помощью инструментов участников Национальной гарантийной системы (гарантии, поручительства, прямые кредиты, микрозаймы) в первом полугодии 2025 года смог привлечь более 440 млрд руб. финансирования — это на символический 1% больше, чем в том же периоде 2024 года, хотя в реальном выражении на фоне охлаждения экономики заемное финансирование малых компаний также снижается. Как следует из данных «Корпорации МСП», почти каждый третий рубль господдержки пришелся на предприятия из сфер науки, обработки и IT, активно задействованных в обеспечении «технологического суверенитета». Гарантии — один из немногих оставшихся секторальных инструментов участия государства в судьбе МСП, а их распределение демонстрирует фокусировку правительства на помощи приоритетным для него отраслям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Эффективность инструментов участников Национальной гарантийной системы (гарантии, поручительства, прямые кредиты, микрозаймы) в первом полугодии 2025 года незначительно выросла: так, с их помощью за первые шесть месяцев года МСП привлекли более 440 млрд. руб., что на 1% больше, чем в тот же период 2024 года. Формально показатель сохранил номинальный рост, хотя с учетом инфляции речь идет о сокращении доступа МСП к привлеченным средствам — охлаждение экономики в целом сказывается и на нем. Как следует из данных, предоставленных “Ъ” «Корпорацией МСП» (оператор НГС), в отраслевом разрезе наибольший объем средств получили предприятия из сфер инфраструктурного строительства (148 млрд руб.), обрабатывающих производств (68,4 млрд руб.), научно-технической деятельности (47,3 млрд руб.), транспортировки и хранения (18,5 млрд руб.), сельского хозяйства (15,5 млрд руб.), IT (9,6 млрд руб.), гостиниц и общепита (6,7 млрд руб.).

По словам директора корпорации Александра Исаевича, в первом полугодии организации, осуществляющие научно-техническую деятельность, продолжили наращивать объем привлеченных средств — за первые шесть месяцев 2025 года они получили более чем втрое больше финансирования, чем за аналогичный период 2024 года. «Также в топе сфер по объемам заключенных договоров остаются предприятия обрабатывающей промышленности и информационных технологий (ИТ). Фактически каждый третий рубль господдержки пришелся на МСП из отраслей науки, обработки и ИТ — наиболее значимых сфер экономики предложения, активно участвующих в создании и производстве решений для обеспечения технологического суверенитета»,— отмечает он. В частности, компании из этих трех указанных сфер привлекли 125,9 млрд руб. (см. график).

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Напомним, что логику развития сектора с этого года определяет новый профильный федеральный проект, цели которого увязаны уже с качественным, а не только количественным ростом МСП. Правительство намерено дифференцировать меры поддержки с учетом жизненного цикла бизнеса, а также концентрировать помощь в приоритетных отраслях. Результаты первого полугодия (когда госгарантии — один из немногих оставшихся «широких» инструментов финансовой поддержки государством сектора МСП) свидетельствуют о том, что стратегия уже реализуется. Кроме того, косвенно объем привлеченных средств может указывать на то, какие отрасли МСП проявляют наибольшую деловую активность (см. “Ъ” от 24 июля).

В первом полугодии отмечается сравнительно равномерное распределение использования инструментов участников НГС. Так, по линии «Корпорации МСП» и ее «дочки» МСП Банка бизнес смог привлечь более 264 млрд руб. за счет «зонтичных» поручительств, гарантий и прямых кредитов. Еще около 165 млрд руб. предприятия получили в виде гарантий через региональные гарантийные организации, остальные 25 млрд руб.— в виде займов в государственных микрофинансовых организациях.

Венера Петрова