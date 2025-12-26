В Ставрополе в 2025 году объем промышленного производства вырос на четверть

Промышленное производство в Ставрополе выросло на 24,1% за январь–ноябрь 2025 года. Крупные и средние организации отгрузили товаров на 106,6 млрд руб., что составляет 46,5% от общего объема по всем видам деятельности — 229,4 млрд руб., на 4,2% больше, чем годом ранее. Северо-Кавказстат опубликовал эти цифры в своем свежем релизе, подчеркивая лидерство обрабатывающих производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Обрабатывающие отрасли выделили 88,2 млрд руб., прибавив 36,2%. Электроэнергия, газ и пар дали 13 млрд руб. с ростом в 0,3%, водоснабжение и утилизация отходов — 5,3 млрд руб., плюс 12,7%. Динамика устойчиво ускоряется: за девять месяцев показатель достигал 80,5 млрд руб. (+22,3%), за восемь — 69,6 млрд руб. (+22,2%), а за полгода — 49,5 млрд руб. (+20%). Ранее фиксировался уровень в 22% роста за три квартала, а промсектор занял 45,4% отгрузок.

Рост подпитывает спрос на пищевую и перерабатывающую продукцию. В крае в целом предприятия отгрузили 621,5 млрд руб. за десять месяцев (+10%), с акцентом на еду — 146 млрд руб. за девять месяцев (+13%). В Ставрополе устойчивый вклад внесли локальные фабрики, расширяющие ассортимент под региональный спрос.

Розница также подкрепляет экономику: оборот торговли составил 485,2 млрд руб. (+7,4%), где магазины и ИП вне рынков дали 91,6%, ярмарки — 8,4%. Общепит прибавил 43,4 млрд руб. (+3,8%). Строители выполнили работ на 27,5 млрд руб., ввели 682,4 тыс. кв. м жилья (+7%), из них 169,1 тыс. кв. м — индивидуальные застройщики.

Промышленный бум Ставрополя опережает краевой (+10% за десять месяцев), усиливая роль столицы в экономике Северного Кавказа. Эксперты связывают успех столицы региона с господдержкой и экспортным потенциалом агропродукции. Данные Северо-Кавказстата исключают малый бизнес, фокусируясь на крупных игроках, что подчеркивает системный подъем.

Станислав Маслаков