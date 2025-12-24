Зал заседаний астраханского правительства обновят за 127 млн рублей

Аппарат астраханского губернатора закупит мебель для зала заседаний по индивидуальному заказу. Контракт на 25,7 млн руб. с подрядчиком ООО «Сервисстрой» был заключен 22 декабря. Информация об этом появилась в ЕИС «Закупки».

Фото: ksp.astrobl.ru

По условиям договора исполнитель до 31 декабря текущего года должен изготовить и привезти в зал заседаний правительства модульную систему столов за 13 млн руб., шесть рабочих столов по 531 тыс. руб. за каждый, три мультимедийных подиума для телевизоров по 231,5 тыс. руб., две трибуны для выступлений — большую за 371 тыс. руб. и малую за 173 тыс. руб., а также 200 стульев по 41 тыс. руб. за штуку. Гарантия на мебель установлена сроком на один год.

Ранее аппарат губернатора Астраханской области искал поставщика на ремонт зала заседаний правительства. Лот со стартовой ценой 101,5 млн руб. в ЕИС «Закупки» был выставлен 17 ноября этого года. По условиям контракта необходимо было отремонтировать кровлю над залом, инженерные сети, отреставрировать потолки, люстры, окна, стены, полы и заменить двери. Контракт был заключен 8 декабря также с ООО «Сервисстрой». Срок окончания работ по условиям договора — 20 января 2026 года.

ООО «Сервисстрой» основано 30 июля 2007 года и работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Компания зарегистрирована в Элисте (Калмыкия) по ул. Республиканской, д. 18. Учредитель и генеральный директор — Магомед Андалов. Имеется действующая лицензия на деятельность по сохранению объектов культурного наследия, полученная в 2015 году. Товарные знаки не зарегистрированы. В 2024 году выручка ООО «Сервисстрой» составила 82,2 млн руб., прибыль — 81 млн руб. ООО «Сервисстрой» участвовало в 270 закупках на сумму 982 млн руб., заключив 266 контрактов на 925 млн руб.

Марина Окорокова