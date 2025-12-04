В Астрахани сорвался тендер на ремонт зала заседаний правительства

В Астрахани не состоялся тендер на ремонт зала заседаний правительства. Лот 17 ноября этого года со стартовой ценой 101,5 млн руб. выставил аппарат губернатора.

В перечне работ заказчик указал ремонт кровли над залом заседаний, чердака, инженерных сетей, а также реставрацию потолков, люстр, верхнего ряда окон, стен, полов и замену дверей. Обязательным условием для участия в торгах стала лицензия на ремонт объектов культурного наследия.

К 25 ноября на конкурс поступила лишь одна заявка, и потенциальный поставщик не стал снижать начальную максимальную цену. В результате тендер признали несостоявшимся. Контракт пока не заключен.

Администрация губернатора Астраханской области находится в историческом объекте «Здание городских учреждений», который является региональным объектом культурного наследия. Здание на углу ул. Советской, 15 и Коммунистической, 5 было построено поэтапно — в 1901–1904 гг. и в 1909–1912 гг. по проектам архитекторов Владимира Виноградского, Константина Домонтовича, Павла Коржинского и Виктора Шретера. По архивным данным, в 1986 году здание было на балансе облисполкома, а с 1994 года перешло на баланс администрации Астраханской области.

Марина Окорокова