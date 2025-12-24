Страховые взносы за девять месяцев 2025 года

|
|№
|Страховая компания
|Сумма полученных взносов (млн руб.)
|Доля рынка
|Сумма страховых выплат (млн руб.)
|Уровень выплат
|1
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни»
|696609
|25,3%
|654619
|94,0%
|2
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ»
|224212
|8,1%
|166945
|74,5%
|3
|Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
|219637
|8,0%
|124855
|56,8%
|4
|Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь»
|219429
|8,0%
|106632
|48,6%
|5
|Акционерное общество «АльфаСтрахование»
|162946
|5,9%
|102649
|63,0%
|6
|Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах»
|136687
|5,0%
|79245
|58,0%
|7
|Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
|111148
|4,0%
|63642
|57,3%
|8
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь»
|94670
|3,4%
|56844
|60,0%
|9
|Страховое акционерное общество ВСК
|88159
|3,2%
|54279
|61,6%
|10
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование»
|84830
|3,1%
|16789
|19,8%
|11
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь»
|81167
|2,9%
|26336
|32,4%
|12
|Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах»
|63699
|2,3%
|28862
|45,3%
|13
|Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни»
|58279
|2,1%
|29494
|50,6%
|14
|Акционерное общество «Т-Страхование»
|53631
|1,9%
|15690
|29,3%
|15
|Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование»
|51859
|1,9%
|31713
|61,2%
|16
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие»
|39714
|1,4%
|20103
|50,6%
|17
|Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего»
|31359
|1,1%
|6669
|21,3%
|18
|Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни»
|30021
|1,1%
|16355
|54,5%
|19
|Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория»
|25760
|0,9%
|13191
|51,2%
|20
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь»
|23798
|0,9%
|19484
|81,9%
|21
|Акционерное общество «Совкомбанк страхование»
|20682
|0,8%
|10299
|49,8%
|22
|Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни»
|20185
|0,7%
|11397
|56,5%
|23
|Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ»
|15305
|0,6%
|8833
|57,7%
|24
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания МАКС страхование жизни»
|14725
|0,5%
|6792
|46,1%
|25
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни»
|13666
|0,5%
|16053
|117,5%
|26
|Акционерное общество «Зетта Страхование»
|10170
|0,4%
|4815
|47,3%
|27
|Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование»
|9485
|0,3%
|7858
|82,8%
|28
|Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование»
|8742
|0,3%
|3510
|40,1%
|29
|Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга»
|8476
|0,3%
|3552
|41,9%
|30
|Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни»
|7538
|0,3%
|8079
|107,2%
|31
|Акционерное общество «Баланс Страхование»
|7526
|0,3%
|596
|7,9%
|32
|Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ»
|7520
|0,3%
|2680
|35,6%
|33
|Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания»
|6703
|0,2%
|4883
|72,9%
|34
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование»
|6574
|0,2%
|1294
|19,7%
|35
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Согласие-Вита»
|6514
|0,2%
|2231
|34,2%
|36
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК»
|5920
|0,2%
|267
|4,5%
|37
|Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ»
|5835
|0,2%
|419
|7,2%
|38
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф»
|4453
|0,2%
|1750
|39,3%
|39
|Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф»
|4437
|0,2%
|3547
|79,9%
|40
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни»
|4261
|0,2%
|4690
|110,1%
|41
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа»
|4062
|0,1%
|1351
|33,3%
|42
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни»
|3765
|0,1%
|-
|-
|43
|Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС»
|3665
|0,1%
|2324
|63,4%
|44
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос»
|3512
|0,1%
|1931
|55,0%
|45
|Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование»
|3362
|0,1%
|1169
|34,8%
|46
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ»
|3295
|0,1%
|628
|19,1%
|47
|Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование»
|3255
|0,1%
|130
|4,0%
|48
|Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век»
|3050
|0,1%
|1451
|47,6%
|49
|Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ»
|2906
|0,1%
|2175
|74,9%
|50
|Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование»
|2433
|0,1%
|1452
|59,7%
|51
|Акционерное общество «Д2 Страхование»
|2154
|0,1%
|314
|14,6%
|52
|Акционерное общество «Объединенная страховая компания»
|2089
|0,1%
|1232
|59,0%
|53
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АТОН Жизнь»
|1847
|0,1%
|99
|5,4%
|54
|Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование»
|1704
|0,1%
|66
|3,9%
|55
|Акционерное общество «Страховая бизнес группа»
|1639
|0,1%
|288
|17,5%
|56
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис»
|1378
|0,1%
|873
|63,3%
|57
|Акционерное общество Страховая компания Чулпан»
|1351
|0,0%
|851
|63,0%
|58
|Акционерное общество «Боровицкое страховое общество»
|1289
|0,0%
|1035
|80,3%
|59
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ»
|1285
|0,0%
|498
|38,8%
|60
|Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование»
|1219
|0,0%
|433
|35,5%
|61
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ»
|1112
|0,0%
|523
|47,0%
|62
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования РТ — Взаимное страхование»
|1078
|0,0%
|539
|50,0%
|63
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д»
|1003
|0,0%
|136
|13,6%
|64
|Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота»
|892
|0,0%
|236
|26,5%
|65
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД»
|834
|0,0%
|53
|6,4%
|66
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Герса»
|819
|0,0%
|56
|6,9%
|67
|Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ»
|741
|0,0%
|215
|28,9%
|68
|Акционерное общество «Лучи Страхование»
|731
|0,0%
|451
|61,7%
|69
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Р.Лайф»
|700
|0,0%
|1260
|180,1%
|70
|Страховое акционерное общество «Медэкспресс»
|699
|0,0%
|436
|62,3%
|71
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР»
|694
|0,0%
|83
|11,9%
|72
|Акционерное общество «Страховая компания БАСК»
|650
|0,0%
|1163
|178,9%
|73
|Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование»
|591
|0,0%
|429
|72,5%
|74
|Акционерное общество «Страховая компания СОЛИДАРНОСТЬ»
|490
|0,0%
|95
|19,4%
|75
|Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия»
|473
|0,0%
|531
|112,3%
|76
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис»
|376
|0,0%
|208
|55,3%
|77
|Акционерное общество «Страховая компания Армеец»
|372
|0,0%
|336
|90,2%
|78
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АК БАРС-Мед»
|353
|0,0%
|240
|68,1%
|79
|Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи»
|326
|0,0%
|8
|2,4%
|80
|Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа»
|324
|0,0%
|62
|19,1%
|81
|Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли»
|324
|0,0%
|111
|34,4%
|82
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество Спасение»
|311
|0,0%
|216
|69,3%
|83
|Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания»
|292
|0,0%
|426
|145,9%
|84
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК»
|257
|0,0%
|65
|25,3%
|85
|Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Чулпан-Жизнь»
|246
|0,0%
|183
|74,6%
|86
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта»
|244
|0,0%
|202
|82,7%
|87
|Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование»
|238
|0,0%
|18
|7,6%
|88
|Общество с ограниченной ответственностью страховая компания «ДЕЛО ЖИЗНИ»
|237
|0,0%
|286
|120,7%
|89
|Акционерное общество «Страховая компания Турикум»
|235
|0,0%
|304
|129,3%
|90
|Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование»
|183
|0,0%
|65
|35,5%
|91
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф»
|160
|0,0%
|103
|64,3%
|92
|Акционерное общество «ГУТА-Страхование»
|149
|0,0%
|35
|23,7%
|93
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК»
|97
|0,0%
|58
|59,7%
|94
|Страховое акционерное общество «ЛЕКСГАРАНТ»
|87
|0,0%
|2
|1,8%
|95
|Общество с ограниченной ответственностью «СК Экспресс-страхование»
|51
|0,0%
|—
|—
|96
|Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания ИНКО-МЕД»
|50
|0,0%
|0
|0,4%
|97
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Доминанта»
|21
|0,0%
|—
|—
|98
|Общество с ограниченной ответственностью «Кофас Рус Страховая компания»
|17
|0,0%
|2
|11,0%
|99
|Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб»
|12
|0,0%
|0
|0,7%
|100
|Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования»
|11
|0,0%
|—
|—