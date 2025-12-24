Страховые взносы за девять месяцев 2025 года

№ Страховая компания Сумма полученных взносов (млн руб.) Доля рынка Сумма страховых выплат (млн руб.) Уровень выплат 1 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование жизни» 696609 25,3% 654619 94,0% 2 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 224212 8,1% 166945 74,5% 3 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 219637 8,0% 124855 56,8% 4 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 219429 8,0% 106632 48,6% 5 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 162946 5,9% 102649 63,0% 6 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 136687 5,0% 79245 58,0% 7 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 111148 4,0% 63642 57,3% 8 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ренессанс Жизнь» 94670 3,4% 56844 60,0% 9 Страховое акционерное общество ВСК 88159 3,2% 54279 61,6% 10 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Сбербанк страхование» 84830 3,1% 16789 19,8% 11 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Росгосстрах Жизнь» 81167 2,9% 26336 32,4% 12 Публичное акционерное общество «Страховая компания Росгосстрах» 63699 2,3% 28862 45,3% 13 Общество с ограниченной ответственностью «Совкомбанк страхование жизни» 58279 2,1% 29494 50,6% 14 Акционерное общество «Т-Страхование» 53631 1,9% 15690 29,3% 15 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 51859 1,9% 31713 61,2% 16 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Согласие» 39714 1,4% 20103 50,6% 17 Общество с ограниченной ответственностью «Т-Страхование Будущего» 31359 1,1% 6669 21,3% 18 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 30021 1,1% 16355 54,5% 19 Акционерное общество «Группа страховых компаний Югория» 25760 0,9% 13191 51,2% 20 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Ингосстрах-Жизнь» 23798 0,9% 19484 81,9% 21 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 20682 0,8% 10299 49,8% 22 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 20185 0,7% 11397 56,5% 23 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания ЭНЕРГОГАРАНТ» 15305 0,6% 8833 57,7% 24 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания МАКС страхование жизни» 14725 0,5% 6792 46,1% 25 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование Жизни» 13666 0,5% 16053 117,5% 26 Акционерное общество «Зетта Страхование» 10170 0,4% 4815 47,3% 27 Акционерное общество «Страховая компания РСХБ-Страхование» 9485 0,3% 7858 82,8% 28 Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют Страхование» 8742 0,3% 3510 40,1% 29 Акционерное общество «Страховая компания Астро-Волга» 8476 0,3% 3552 41,9% 30 Общество с ограниченной ответственностью «Зетта Страхование жизни» 7538 0,3% 8079 107,2% 31 Акционерное общество «Баланс Страхование» 7526 0,3% 596 7,9% 32 Акционерное общество «Страховая компания ПАРИ» 7520 0,3% 2680 35,6% 33 Акционерное общество «Московская акционерная страховая компания» 6703 0,2% 4883 72,9% 34 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Газпром страхование» 6574 0,2% 1294 19,7% 35 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Согласие-Вита» 6514 0,2% 2231 34,2% 36 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСТК» 5920 0,2% 267 4,5% 37 Акционерное общество «Страховая компания ГАРДИЯ» 5835 0,2% 419 7,2% 38 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Эверия Лайф» 4453 0,2% 1750 39,3% 39 Акционерное общество «Страховая компания Ю-Лайф» 4437 0,2% 3547 79,9% 40 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания БКС Страхование жизни» 4261 0,2% 4690 110,1% 41 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Независимая страховая группа» 4062 0,1% 1351 33,3% 42 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование жизни» 3765 0,1% - - 43 Общество с ограниченной ответственностью «РУССКОЕ СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ЕВРОИНС» 3665 0,1% 2324 63,4% 44 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гелиос» 3512 0,1% 1931 55,0% 45 Акционерное общество «Русский Стандарт Страхование» 3362 0,1% 1169 34,8% 46 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНСАЙТ» 3295 0,1% 628 19,1% 47 Общество с ограниченной ответственностью «Дефанс Страхование» 3255 0,1% 130 4,0% 48 Акционерное общество «Страховая компания Двадцать первый век» 3050 0,1% 1451 47,6% 49 Акционерное общество «Страховая компания ГАЙДЕ» 2906 0,1% 2175 74,9% 50 Общество с ограниченной ответственностью «ПСБ Страхование» 2433 0,1% 1452 59,7% 51 Акционерное общество «Д2 Страхование» 2154 0,1% 314 14,6% 52 Акционерное общество «Объединенная страховая компания» 2089 0,1% 1232 59,0% 53 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АТОН Жизнь» 1847 0,1% 99 5,4% 54 Общество с ограниченной ответственностью «Протекта Торговое Страхование» 1704 0,1% 66 3,9% 55 Акционерное общество «Страховая бизнес группа» 1639 0,1% 288 17,5% 56 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Капитал-полис» 1378 0,1% 873 63,3% 57 Акционерное общество Страховая компания Чулпан» 1351 0,0% 851 63,0% 58 Акционерное общество «Боровицкое страховое общество» 1289 0,0% 1035 80,3% 59 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ТИТ» 1285 0,0% 498 38,8% 60 Общество с ограниченной ответственностью «АМТ Страхование» 1219 0,0% 433 35,5% 61 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания ИНТЕРИ» 1112 0,0% 523 47,0% 62 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования РТ — Взаимное страхование» 1078 0,0% 539 50,0% 63 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Мегарусс-Д» 1003 0,0% 136 13,6% 64 Акционерное общество «Страховая группа Спасские ворота» 892 0,0% 236 26,5% 65 Общество с ограниченной ответственностью «Страховой дом БСД» 834 0,0% 53 6,4% 66 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Герса» 819 0,0% 56 6,9% 67 Общество с ограниченной ответственностью «АК БАРС СТРАХОВАНИЕ» 741 0,0% 215 28,9% 68 Акционерное общество «Лучи Страхование» 731 0,0% 451 61,7% 69 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Р.Лайф» 700 0,0% 1260 180,1% 70 Страховое акционерное общество «Медэкспресс» 699 0,0% 436 62,3% 71 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АСКОР» 694 0,0% 83 11,9% 72 Акционерное общество «Страховая компания БАСК» 650 0,0% 1163 178,9% 73 Общество с ограниченной ответственностью «Вита-страхование» 591 0,0% 429 72,5% 74 Акционерное общество «Страховая компания СОЛИДАРНОСТЬ» 490 0,0% 95 19,4% 75 Общество с ограниченной ответственностью «Общество страхования жизни РЕСО-Гарантия» 473 0,0% 531 112,3% 76 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая фирма Адонис» 376 0,0% 208 55,3% 77 Акционерное общество «Страховая компания Армеец» 372 0,0% 336 90,2% 78 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания АК БАРС-Мед» 353 0,0% 240 68,1% 79 Общество с ограниченной ответственностью «Международная страховая компания АйАйСи» 326 0,0% 8 2,4% 80 Общество с ограниченной ответственностью «Международная Страховая Группа» 324 0,0% 62 19,1% 81 Некоммерческая корпоративная организация «Потребительское общество взаимного страхования транспортной отрасли» 324 0,0% 111 34,4% 82 Общество с ограниченной ответственностью «Страховое медицинское общество Спасение» 311 0,0% 216 69,3% 83 Общество с ограниченной ответственностью «Крымская первая страховая компания» 292 0,0% 426 145,9% 84 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания НИК» 257 0,0% 65 25,3% 85 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания Чулпан-Жизнь» 246 0,0% 183 74,6% 86 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Гранта» 244 0,0% 202 82,7% 87 Общество с ограниченной ответственностью «РБ Страхование» 238 0,0% 18 7,6% 88 Общество с ограниченной ответственностью страховая компания «ДЕЛО ЖИЗНИ» 237 0,0% 286 120,7% 89 Акционерное общество «Страховая компания Турикум» 235 0,0% 304 129,3% 90 Общество с ограниченной ответственностью «РНКБ Страхование» 183 0,0% 65 35,5% 91 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Кредит Европа Лайф» 160 0,0% 103 64,3% 92 Акционерное общество «ГУТА-Страхование» 149 0,0% 35 23,7% 93 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Паритет-СК» 97 0,0% 58 59,7% 94 Страховое акционерное общество «ЛЕКСГАРАНТ» 87 0,0% 2 1,8% 95 Общество с ограниченной ответственностью «СК Экспресс-страхование» 51 0,0% — — 96 Общество с ограниченной ответственностью «Медицинская страховая компания ИНКО-МЕД» 50 0,0% 0 0,4% 97 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Доминанта» 21 0,0% — — 98 Общество с ограниченной ответственностью «Кофас Рус Страховая компания» 17 0,0% 2 11,0% 99 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Чабб» 12 0,0% 0 0,7% 100 Некоммерческая корпоративная организация «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования» 11 0,0% — —