Главные новости за 19 декабря. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В 2026 году власти Ленобласти намерены направить на развитие коммунальной инфраструктуры 4,8 млрд рублей. Одним из ключевых проектов заявлено, в частности, проектирование реконструкции системы водоснабжения в Выборге. Также запланировано строительство одних из крупнейших в регионе водоочистных сооружений в Волхове, проектирование канализационных очистных сооружений в Отрадном и проектно-изыскательские работы для нового аналогичного объекта в Кировске.

АО «Коломяжское» наняло граждан Индии на работу дворниками. Пока на улицах Петербурга работают 17 индусов, сообщил глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко. Чиновник отметил, что организация решила пригласить на работу иностранцев в качестве эксперимента. Комитет по труду и занятости помог быстро оформить все необходимые документы. Индусы прибыли в Петербург еще в сентябре, но потребовалось время для прохождения стажировки, изучения русского языка и правил ПДД.

Ленинградская область получит субсидию по федеральному проекту «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие» на ликвидацию старого советского полигона «Приозерск», закрытого в 2010 году. Стоимость работ оценивается в 279 млн рублей. Экологи предупреждают, что на восстановление земли после рекультивации свалок уходит очень много времени, а возможности для возвращения территории в хозяйственный оборот весьма ограниченны.

Центробанк зарегистрировал дополнительный выпуск акций петербургского ПАО «Судостроительный завод "Северная верфь"», входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Это станет крупнейшей эмиссией в истории предприятия. Согласно решению ЦБ, выпуск акций будет осуществлен путем закрытой подписки — бумаги станут доступны только действующим акционерам. В течение года верфь намерена разместить 26,7 млн акций по цене 3 371 рубль за бумагу.

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев покидает свой пост. Его место может занять заместитель руководителя администрации губернатора Илья Ткачев, сообщил источник «Ъ Северо-Запад» в Смольном. По некоторым данным, господин Енокаев, руководивший комтрансом с 2022 года, переходит на должность заместителя гендиректора компании «Яндекс». Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад».

Президент РФ Владимир Путин провел прямую линию в московском Гостином дворе. Жители Ленобласти чаще всего спрашивали главу государства о пенсионном обеспечении, медицине и транспортной инфраструктуре. Также господина Путина попросили разобраться с переносом сроков сдачи дома во Всеволожске. Помимо этого, он пообещал проработать вопрос ремонта дороги, обеспечивающей Северный завоз и пригрозил уничтожать угрозы объявления блокады Калининградской области.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Разумишкин подписал перспективную адресную программу работ на 2026-2030 годы. В документ вошли 3264 объекта — планы по благоустройству, ремонту дорог и мостов, а также работы на инженерных сетях. В частности, запланировано благоустройство набережной реки Смоленки, пляжа «Чудный» в Курортном районе и Шуваловского карьера. Кроме того, в Петербурге проведут 820 работ на инженерных сетях и 200 работ по ремонту дорог и мостов.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад в связи с обращением жителей коттеджного поселка «Изумрудные горки» Ленинградской области о нарушении их прав. В ноябре в поселке Матокса массово отключили электроэнергию для полсотни домов — сотрудники сетевой организации АО «ЛОЭСК» прекратили ее подачу в домовладения, потребовав от жильцов заключения дополнительных соглашений. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Крупный пожар пришлось ликвидировать спасателям во второй половине дня 19 декабря в Центральном районе Петербурга. Сигнал о возгорании на Садовой улице, у дома 28-30, поступил на пульт дежурного в 16:58, сообщили в региональном ГУ МЧС. В Апраксином дворе происходило горение мусора на открытой территории на площади 50 кв. метров. С огнем удалось справиться спустя час с небольшим. Сведения о пострадавших не поступали.

Из жизни ушел советский велогонщик, заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира Станислав Москвин. О его кончине сообщили в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. В ведомстве отозвались о покойном как о человеке, беззаветно любившем спорт. Станислав Москвин поставил 13 рекордов Советского Союза.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после обсуждения проблем россиян во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным прокомментировал, как в городе поддерживают семьи с детьми. Градоначальник отметил, что в Северной столице на 2026 год заложено на эти цели 31,6 млрд рублей. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в городе на Неве действует «эффективная региональная система поддержки семей, которая дополняет федеральную».

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным создателя потребительского кооператива «Честный капитал» Максима Перфилова в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ). Следствие доказало, что фигурант привлекал средства вкладчиков под обещания высоких доходов от 12% до 17% годовых. В реальности же выплаты старым клиентам шли за счет новых. Общий ущерб превысил 190 млн рублей. Перфилова приговорили к девяти годам колонии общего режима.

СКР закрыл дело в отношении участника СВО из Санкт-Петербурга Виктора Каплана (позывной «Сократ»), который преследовался за самовольное оставление в/ч 34479. Боец служил вместе с погибшими в 2024 году специалистами по беспилотникам с позывными «Эрнест» и «Гудвин», оставшись единственным выжившим после атаки БПЛА. Соратники дроноводов называют его главным свидетелем громкого инцидента. Все подробности дела и его итог — в материале «Ъ Северо-Запад».