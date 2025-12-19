Жители Ленобласти чаще всего спрашивали Путина о пенсионном обеспечении и медицине

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов и россиян в ходе прямой линии «Итоги года 2025». Стало известно, о чем главу государства чаще всего спрашивали жители Ленинградской области.

Фото: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным

Во время прямого эфира на экран выводили топ-тем, важных для каждого отдельного региона. В 47-м субъекте это пенсионное обеспечение, транспортная инфраструктура, доступность медицины, энергетика и газификация, благоустройство населенных пунктов.

Также во время прямой линии на экран в студии выводят вопросы россиян на разные темы. Среди них было обращение жителя Ленобласти. «Почему в гатчинской детской больнице врач-мигрант вместо приема ребенка идет делать намаз?»— поинтересовался россиянин.

Татьяна Титаева