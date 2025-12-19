В Петербурге утвердили программу благоустройства и ремонта 3,2 тыс. объектов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Разумишкин подписал перспективную адресную программу работ на 2026–2030 годы. В документ вошли 3264 объекта — планы по благоустройству, ремонту дорог и мостова, а также работам на инженерных сетях.. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

До 2030 года запланировано благоустройство более чем 1200 объектов, в числе которых набережная реки Смоленки, пляж «Чудный» в Курортном районе и Шуваловский карьер. Кроме того, в Северной столице проведут 820 работ на инженерных сетях и 200 работ по ремонту дорог и мостов.

«Все работы не пересекаются между собой. Этого удалось достичь благодаря координации ГАТИ. Специалисты разработали такую систему, которая анализирует все заявки, сопоставляет между собой и не дает разрушить другими работами то, что было создано в предыдущие 5 лет»,— отметил вице-губернатор.

Артемий Чулков