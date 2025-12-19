Умер четырехкратный чемпион мира по велоспорту Станислав Москвин

Из жизни ушел советский велогонщик, заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер Олимпийских игр, четырехкратный чемпион мира Станислав Москвин. О его смерти сообщили в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

В структуре о нем отозвались как о человеке, беззаветно любившем спорт. Станислав Москвин поставил 13 рекордов Советского Союза.

«Своим примером Станислав Васильевич доказал: невозможное становится возможным, когда есть вера в себя и стремление к победе. Светлая память»,— добавили в комитете.

Татьяна Титаева