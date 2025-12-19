Основатель финансовой пирамиды «Честный капитал» получил девять лет колонии

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным создателя потребительского кооператива «Честный капитал» Максима Перфилова в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Максим Перфилов (в центре), приговоренный к 9 годам колонии по делу о создании «финансовой пирамиды», во время оглашения приговора в Красносельском районном суде Санкт-Петербурга.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Предпринимателя приговорили к девяти годам колонии общего режима со штрафом в 400 тыс. рублей за обман более трех десятков пайщиков: он был взят под стражу в зале суда немедленно.

В октябре 2014 года Перфилов, согласно материалам дела, создал финансовую пирамиду, куда привлек средства вкладчиков под обещания высоких доходов от 12% до 17% годовых. Следствие доказало, что в реальности выплаты старым клиентам шли за счет новых, однако никакой финансово-хозяйственной деятельности организация на самом деле не вела.

«Честный капитал» имел несколько филиалов в других городах: в Рязани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Новороссийске, Туле, Брянске, Архангельске, Мурманске и Смоленске. Для привлечения внимания проводились яркие рекламные кампании. Гражданам рассказывали, что инвестиции пойдут на строительство детских парков активного отдыха «Хлоп Топ» в разных регионах. Общий ущерб, установил суд, превысил 190 млн рублей.

Также с фигуранта были взысканы 65,5 млн рублей в доход государства. Гражданские иски в уголовном деле всех потерпевших были удовлетворены. Сам Перфилов свою вину так и не признал.

Андрей Кучеров