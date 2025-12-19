Глава комтранса Петербурга Енокаев уходит в отставку

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев покидает свой пост. Его место может занять заместитель руководителя администрации губернатора Илья Ткачев, сообщил источник «Ъ Северо-Запад» в Смольном.

Господин Енокаев начал карьеру в строительной отрасли, с 2013 года работал начальником управления в дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти. Позднее он стал сначала заместителем председателя, а с 2022 — главой городского комтранса.

По данным 78.ru, чиновник переходит на должность заместителя гендиректора компании «Яндекс».

Артемий Чулков