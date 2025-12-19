«Ушел в самый подходящий момент»

Председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев покидает свой пост. Его место может занять заместитель руководителя администрации губернатора Илья Ткачев, сообщил источник «Ъ Северо-Запад» в Смольном. Транспортная сфера испытывает сегодня непростые времена, проблемы наслаиваются одна на другую, и эксперты называют уход господина Енокаева понятным и своевременным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Енокаев возглавлял городской комтранс с сентября 2022 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Валентин Енокаев возглавлял городской комтранс с сентября 2022 года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным СМИ, Валентин Енокаев переходит на должность заместителя генерального директора компании «Яндекс». В пресс-службе комитета по транспорту уход господина Енокаева не прокомментировали и не назвали имя предполагаемого врио главы ведомства. Источник «Ъ Северо-Запад» в Смольном сказал, что комитет может возглавить заместитель руководителя администрации губернатора Илья Ткачев. Сам господин Енокаев не стал говорить с корреспондентом «Ъ Северо-Запад» по телефону. В «Яндексе» также не прокомментировали возможный переход.

Валентин Енокаев возглавлял городской комтранс с сентября 2022 года. Ранее он работал в строительной сфере, занимая руководящие посты в компаниях «Импульс» и «Геоизол». С 2013-го до 2020 года господин Енокаев являлся заместителем генерального директора — начальником управления развития транспортной инфраструктуры в АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области». С октября 2020-го по сентябрь 2022 года он работал первым заместителем председателя комтранса Петербурга.

По мнению транспортного эксперта Владислава Булгакова, Валентин Енокаев — достаточно компетентный человек. «Он действовал в тех рамках, в которых мог»,— дает оценку эксперт. Среди положительных изменений во время председательства Енокаева господин Булгаков отмечает организацию платных парковок. «Самое главное — он добился того, что зоны платной парковки стали довольно большими»,— считает транспортный аналитик.

Остался нерешенным вопрос со строительством парка электробусов, но в этом направлении была все-таки проделана большая работа, добавляет господин Булгаков. При этом сомнительным решением он называет то, что город заключил контракт на 10 лет с «Пассажиравтотрансом». В нынешнее нестабильное время такой длительный контракт с госперевозчиком, по его мнению, выглядит весьма рискованным и очень затрудняет работу частных перевозчиков.

В период руководства господина Енокаева на дорогах Петербурга активно устанавливались видеокамеры.

«Вещь полезная, но были законодательные просчеты с контролем времени остановки транспорта, в связи с чем развилась активная практика судебных разбирательств. Такси добивались через суд, чтобы размер штрафа рассчитывался не после десяти секунд остановки, которые фиксировали камеры, а с первой минуты»,— рассказал господин Булгаков.

Директор по решениям в области общественного транспорта компании Simetra Владимир Валдин полагает, что самым слабым звеном в транспортном комплексе города является плохая координация между транспортным и градостроительным планированием. «Это видно по очередности и конфигурации застройки новых кварталов. В результате антропогенная нагрузка на город вырастает очень сильно и неравномерно, причем ее влияние распространяется и на очень отдаленные территории, а необходимые транспортные мероприятия проводятся в лучшем случае непосредственно в самих этих кварталах новостроек, без какого-либо учета того, как это будет влиять на транспортную систему города в целом»,— констатирует эксперт.

Транспортные специалисты сходятся во мнении, что застарелой и до сих пор не решенной проблемой остается в Петербурге работа по приоритизации общественного транспорта. «Выделенки» в тех скромных и некомплексных по решениям объемах, как они вводятся, считает господин Валдин, не решают потребность в увеличении среднесуточной скорости движения транспорта. «Если "приоритет" работает, среднесуточная скорость растет. А для того, чтобы выровнять скорость и она была совершенно одинаковой и в шесть утра, и в утренние и вечерние часы пик, общественный транспорт должен иметь приоритет и работать по четкому расписанию на весь день»,— убежден представитель Simetra.

Второй проблемой специалисты называют появление в городе большого количества перекрестков с «ужасными светофорными фазами». «Фазы светофоров из-за выделенной пешеходной фазы достигают трех минут. И в первую очередь от этих фаз страдает общественный транспорт. Пробки стали появляться там, где их раньше не было, и виной этому именно светофоры»,— считает господин Валдин.

Среди позитивных моментов в транспортной системе Петербурга он выделяет улучшение внешнего вида городского общественного транспорта, а также пусть «и не такое быстрое, как хотелось бы», но все-таки заметное развитие электротранспорта: «Сейчас троллейбусная сеть Петербурга и по объему перевозок, и по протяженности — крупнейшая в России».

Господин Булгаков также думает, что в городе должно быть больше выделенных полос для общественного транспорта. «Приоритетные светофоры без полос приоритета работать не будут. Эта система реализована у трамвая "Чижик", но она показывает эффективность только благодаря тому, что у нее есть полноценный приоритет. Вместо этого говорится о каких-то дорогих технологиях, хотя на самом деле все просто: необходимо, условно говоря, начертить выделенные полосы на тех участках, где ездит огромное количество общественного транспорта с учетом потери времени. На ряде маршрутов потеря времени бывает колоссальной: от получаса до часа. Мне кажется, это очевидные вещи, которыми транспортный комплекс должен был заниматься в первую очередь»,— сказал транспортный аналитик Владислав Булгаков.

При этом господин Булгаков признает, что транспортная сфера переживает сейчас кризисные времена. Проблем крайне много, и некоторые из них не зависят от решений председателя комтранса. «Я уверен, господин Енокаев прекрасно понимал, что ситуация в ближайшие годы лучше не станет. Те же проблемы с дефицитом кадров: преодолевать их будет очень тяжело, понадобятся такие решения, которые могут иметь серьезные политические последствия. Поэтому, на мой взгляд, он удачно ушел в самый нужный момент, когда все эти проблемы начинают наслаиваться и проявляться, в том числе в Петербурге»,— резюмировал эксперт.

Александра Тен