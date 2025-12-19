Бастрыкин запросил доклад о массовом отключении электроэнергии в Ленобласти

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу в связи с обращением жителей коттеджного поселка «Изумрудные горки» Ленинградской области о нарушении их прав.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В ноябре в поселке Матокса массово отключили электроэнергию для полсотни домов — сотрудники сетевой организации АО «ЛОЭСК» прекратили ее подачу в домовладения, потребовав от жильцов заключения дополнительных соглашений. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в информационном центре СК России, заявители вынуждены находиться в непригодных условиях, из-за отключения обогревательных систем температурный режим в их домах не соответствует установленным нормам. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли, пожаловались заявители.

Глава СКР поручил руководителю регионального управления ведомства Сергею Сазину доложить ему о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, отметили в Следственном комитете.

