Петербург выделил 31,6 млрд рублей на поддержку семей в 2026 году

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов после обсуждения проблем россиян во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным прокомментировал, как в городе поддерживают семьи с детьми. Градоначальник отметил, что в Северной столице на 2026 год заложено на эти цели 31,6 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, в Петербурге действует эффективная региональная система поддержки семей, которая дополняет федеральную. Господин Беглов назвал помощь ячейкам общества базовой социальной задачей правительства.

«Мы каждый год увеличиваем финансирование мероприятий семейной политики, чтобы создать максимально комфортные условия для всех родителей. Уверен, что благодаря поддержке Президента мы сможем её выполнить»,— подчеркнул губернатор.

В Северной столице предоставляют сразу несколько видов материальной поддержки. В этом году в Петербурге введены выплаты в миллион рублей на погашение ипотеки при рождении третьего и последующих детей, беременные студенты стали получать по 100 тыс. рублей.

Татьяна Титаева