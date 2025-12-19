Путин пригрозил уничтожать угрозы объявления блокады Калининградской области

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии «Итоги года 2025» прокомментировал возможные действия в случае блокады Калининграда со стороны Запада. Российский лидер заявил, что угрозы подобного рода Россия будет уничтожать.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Путин надеется, что до блокады этого региона не дойдет. Запад должен понимать и отдавать отчет в своих действиях, поскольку Россия будет уничтожать угрозы стран.

«Действия подобного рода приведут к невиданной до этого эскалации конфликта и выведут его совершенно на другой уровень, расширят вплоть до крупномасштабного вооруженного конфликта»,— заявил Владимир Путин.

Прямая линия с президентом 19 декабря проходит в Гостином дворе в Москве. Прямой эфир длится уже больше трех часов, в прошлом году вопросы задавали в течение четырех часов и 27 минут.

Татьяна Титаева