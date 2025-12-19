Путин пообещал проработать вопрос ремонта дороги, обеспечивающей Северный завоз

Во время прямой линии с президентом РФ жители Республики Коми и Ненецкого автономного округа пожаловались Владимиру Путину на плохое состояние региональной трассы Сыктывкар — Ухта — Усинск —Печора — Нарьян-Мар, обеспечивающей круглогодичный Северный завоз и связь населенных пунктов Севера с центральной частью России.

Автодорогу предложили передать в федеральную собственность, поскольку отремонтировать ее за счет средств регионального бюджета не представляется возможным. Такую просьбу главе государству передала корреспондент «Комиинформ» Дарья Шучалина, также пригласившая господина Путина в республику.

Президент поблагодарил за приглашение и высказался по поводу дороги. «Что касается дороги, то эта проблема известна. У нас действительно (прорабатывается.— «Ъ Северо-Запад») выход в передачу всех участков этой трассы на федеральный уровень […] Сейчас упор делается на развитие и доведение до нормативного состояния региональных дорог. Здесь несколько важных вопросов. Это Северный завоз и безопасность на дорогах. Согласен. Но прямо сейчас пообещать, что завтра начнут строить, я не могу […] Обязательно переговорю с правительством и обязательно отреагирую»,— пообещал Владимир Путин.

Напомним, что прямая линия с президентом РФ проходит 19 декабря из московского Гостиного двора. В числе прочего во время прямой линии на экран в студии выводят вопросы россиян на разные темы. Ранее вопрос главе государства задал один из жителей Гатчины.

Андрей Цедрик