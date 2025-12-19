В Приозерске устроят «Генеральную уборку»

Ленинградская область получит субсидию по федпроекту «Генеральная уборка» национального проекта «Экологическое благополучие» на ликвидацию старого советского полигона «Приозерск», закрытого в 2010 году. Стоимость работ оценивается в 279 млн рублей. Экологи предупреждают, что на восстановление земли после рекультивации свалок уходит очень много времени, а возможности для возвращения территории в хозяйственный оборот весьма ограниченны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ленинградская область стала первым регионом, подавшим заявку на получение субсидии из федерального бюджета в рамках проекта «Генеральная уборка», сообщила вчера пресс-служба Минприроды. Для федерального софинансирования одобрен проект, предусматривающий ликвидацию свалки в Приозерске, в 2,7 км от Ладожского озера. Расстояние до ближайшей жилой застройки — 364 м. Площадь объекта, подлежащего рекультивации, составляет 5,03 га. Работы предполагают изоляцию путем устройства противофильтрационного экрана с последующей рекультивацией, говорится в сообщении федерального ведомства. Они начнутся в следующем году, а завершиться должны в 2027-м.

Стоимость ликвидации объекта оценивают в 279 млн рублей. В комитете Ленинградской области по обращению с обходами отметили, что эта сумма будет выделена и из федерального, и из регионального бюджетов. В какой пропорции будут выделяться средства из обоих бюджетов, не уточняется.

В рамках проекта «Генеральная уборка» рекультивируются городские свалки времен Советского Союза, объясняют в областном комитете. В Ленинградской области их три, и все они включены в программу. «Свалки около Соснового Бора и Светогорска — уже рекультивированы, очередь за объектом у Приозерска»,— пояснили в пресс-службе комитета.

Руководитель межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Фонд» Олег Иванов указывает, что главные технические нюансы при выборе тех или иных проектных решений по рекультивации старых свалок (объектов накопленного вреда окружающей среде) обусловлены степенью негативного воздействия. В первую очередь изучается морфологический состав тела свалки. Раньше такие объекты использовали не только для захоронения коммунальных отходов: зачастую туда же вывозили отходы промышленности, в том числе — химической. «Именно на основании заключения, из чего именно состоит "слоеный пирог" свалки, принимается проектное решение и обосновывается его сложность, а значит, и стоимость»,— перечисляет эксперт.

Кроме того, на стоимость проекта значительно влияет необходимость (или отсутствие такой необходимости) оснащения объекта системами дегазации и очистки свалочного фильтрата. Если устанавливается пассивная дегазация, а строительство очистных сооружений нецелесообразно, проект реализуется по довольно стандартной схеме: изоляция геосинтетическими материалами от осадков и грунтовых вод, чтобы биохимические процессы внутри тела полигона не активизировались.

И власти, и специалисты-экологи подчеркивают, что для возвращения в хозяйственный оборот земель рекультивированных свалок должно пройти значительное время. Это годы, в некоторых случаях — десятилетия. «Только после того, как в ходе мониторинга будет установлено, что объект более не представляет угрозы для окружающей среды, земли могут быть вовлечены в оборот. Правда, возможности использования таких земель довольно ограниченны,— предупреждает господин Иванов.— В первую очередь — из соображений безопасности. Поэтому ожидать того, что на месте старых свалок появится новое жилье или объекты социальной инфраструктуры, точно не стоит».

Ранее власти Ленобласти объявляли о закрытии в регионе двух полигонов, созданных уже в последние десятилетия: «Новый Свет-ЭКО» в Гатчине и «ЭКО Плант» в Тосненском районе Ленобласти. Их ликвидацией и рекультивацией занимаются собственники объектов на свои средства, подчеркнули в областном комитете по обращению с отходами.

Александра Тен