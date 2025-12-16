Массовое отключение электроэнергии в деревне Матокса обернулось уголовным делом

Следственный отдел по городу Мурино СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 215.1 УК РФ (прекращение подачи электроэнергии). Поводом для этого стал инцидент, произошедший во Всеволожском районе Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным следствия, сотрудники, осуществляющие управленческие функции в АО «ЛОЭСК — Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и имеющие реальную возможность осуществить подачу электроэнергии в жилые дома, расположенные в коттеджном поселке в деревне Матокса, при отсутствии для этого законных оснований прекратили ее подачу в более чем 50 зданий.

В настоящее время по факту случившегося проводятся следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему, отметили в региональном управлении СКР.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал о прокурорской проверке в отношении ЛОЭСК по факту массового аварийного отключения электроэнергии в Гатчине.

Андрей Цедрик