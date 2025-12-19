На уборку петербургских улиц вышли индусы

АО «Коломяжское» наняло граждан Индии на работу дворниками. Пока на улицах Санкт-Петербурга работают 17 индусов, сообщил глава комитета по благоустройству Сергей Петриченко.

Чиновник отметил, что организация решила пригласить на работу иностранцев в качестве эксперимента. Комитету по труду и занятости помог быстро оформить все необходимые документы. Индусы прибыли в Петербург еще в сентябре, но потребовалось время для прохождения стажировки, изучения русского языка и правил ПДД.

Господин Петриченко отметил, что среди работников есть и фермер, и владелец небольшого семейного бизнеса, и архитектор. Иностранные граждане довольны своей работой, отметил чиновник.

«С азартом метут тротуары, выскребают наплывы газона, собирают пыль и песок. Да и условиями довольны — бесплатное проживание, еда и зарплата гораздо выше, чем на родине»,— добавил председатель комитета.

Татьяна Титаева