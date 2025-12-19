В центре Петербурга тушили пожар площадью 50 кв. м на территории Апраксина двора

Крупный пожар пришлось ликвидировать спасателям во второй половине дня 19 декабря в Центральном районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Садовая улица, у дома 28-30, поступил на пульт дежурного в 16:58, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Telegram-канал Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

В Апраксином дворе происходило горение мусора на открытой территории на площади 50 кв. метров. С огнем удалось справиться спустя чуть более часа силами десяти человек личного состава и двух единиц техники.

Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в ведомстве спасателей. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Андрей Цедрик