Путина попросили разобраться с переносом сроков сдачи дома во Всеволожске

Покупательница квартиры в новостройке во Всеволожске Ленинградской области в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина попросила его разобраться с переносами сроков сдачи дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По ее словам, новостройку обещали сдать 30 сентября 2025 года. В июле сроки перенесли на декабрь. Далее, 21 августа, списали деньги с эскроу-счета и уведомили, что дом достроен, получено разрешение на ввод в эксплуатацию.

В конце октября сроки перенесли еще раз — на апрель. При этом в доме до сих пор нет отопления, и у покупательницы есть сомнения в том, что там ведутся какие-либо работы. «Я считаю, что это мошенничество. Квартиры нет и денег тоже»,— сказала она.

В пресс-службе администрации Ленинградской области оперативно прокомментировали ситуацию и заявили, что ЖК «А101 Всеволожск», о котором, как они полагают, идет речь, официально введен в эксплуатацию 13 августа.

«Дом подключен ко всем инженерным коммуникациям, включая теплоснабжение. В настоящее время время ведется передача ключей собственникам. В первую очередь, передаются квартиры, купленные без отделки»,— говорится в публикации. В обладминистрации также добавили, что Госстройнадзор региона свяжется с застройщиком и заявительницей для скорейшего решения вопроса.

По информации застройщика А101, передача ключей дольщикам по квартирам с отделкой запланирована на апрель — в настоящее время застройщик выполняет отделочные работы. Квартиры без отделки переданы дольщикам. Комитет государственного строительного надзора Ленинградской области держит ситуацию на контроле, заверяют власти Ленобласти. Застройщику выданы предостережения о недопустимости нарушения сроков передачи ключей. «В ближайшее время комитет организует встречу с дольщиками»,— говорится в сообщении ведомства.

Артемий Чулков, Александра Тен