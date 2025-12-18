На Ставрополье намерены отремонтировать 9,1 тысяч единиц сельхозтехники

Сельхозпредприятия Ставропольского края активно ремонтируют технику к весенним полевым работам, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. Всего хозяйства намерены подготовить 9,1 тыс. единиц сельскохозяйственной и автомобильной техники. Замминистра сельского хозяйства края Евгений Трухачёв заявил, что кампания идет по плану, цель — 90% готовности машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

Уже отремонтировали 2 тыс. единиц самоходной техники — это 28% от плана. Предприятия запаслись запчастями и расходниками, что исключает простои. Общий машинно-тракторный парк края достигает 81 тыс. единиц, из них тракторы и комбайны составляют основу сельхозпарка.

Кампания охватывает осенне-зимний период с IV квартала 2025 года по I квартал 2026-го. Ремонт фокусируется на тракторах, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнах. В Кочубеевском округе, например, хозяйства чинят 320 тракторов, 105 зерноуборщиков и 12 кормоуборщиков. Это стандартная практика: в 2023 году отремонтировали 12,7 тыс. единиц, в 2021-м — около 7 тыс.

С начала 2025 года тендеры на покупку сельхозмашин в крае сократились на 31,1%, до 31 сделки против 45 годом ранее. Затраты аграриев упали на 14%. Рынок всей страны стагнирует: продажи отечественной техники в 2024-м просели на 17,6%, до 198,4 млрд руб., из-за низкой рентабельности зернового сектора, высоких ставок ЦБ и роста издержек. Аграрии экономят, ремонтируя старый парк вместо закупок.

Минсельхоз края контролирует процесс. В прошлые сезоны готовность достигала 23–40% к зиме, но итог всегда превышал 90%. Урожайность и валовой сбор основных культур региона зависят от этой техники. Без ремонта посевная под угрозой, особенно с учетом климата и экспортных пошлин, давящих на доходы фермеров. Хозяйства края собрали рекордные 10 млн т зерна в 2025 году и теперь готовятся к новому аграрному циклу.

Станислав Маслаков