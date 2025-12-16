Что Генпрокуратура требует обратить в доход РФ по делу «Махонинских»

Всего в ответчиках по иску об обращении имущества в доход государства 30 физлиц и 6 юрлиц. Генпрокуратура требует обратить в доход РФ 76 объектов недвижимости, в частности 12 земельных участков общей площадью 74 тыс. кв. м и зарегистрированные на ООО БИС и ООО «Премиум» 10 теплотрасс протяженностью более 10 тыс. м. Подавляющее большинство объектов недвижимости располагается в Челябинской области. Среди движимого имущества в иске надзора значатся семь автомобилей, среди них — Ferrari F8 Tributo 2021 года выпуска.

Изымаются предметы роскоши, драгоценности и оружие: десять наручных часов, среди которых золотые часы Appella с 42 бриллиантами, десять одноствольных ружей (отечественное «Сайга», немецкое Blaser R3, итальянское Raffaello Elegant и др.), девять коллекционных монет, три золотых зажима для галстуков и другие предметы.

Кроме того, Генпрокуратура требует обратить в доход РФ найденные при обысках 2,5 млн руб., €6,7 тыс., $1,3 тыс., а также 18 тыс. акций строительной компании «Челябинскгражданстрой» (по данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании в 2024 году составила 19,7 млн руб.), а также 360 акций управляющей компании «Смолино» с выручкой в 7,1 млн руб.