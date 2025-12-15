Новочеркасская ГРЭС перестанет использовать уголь

К 2036 году Новочеркасская ГРЭС намерена полностью прекратить использование угля. Об этом сообщило издание 161.RU со ссылкой на данные пресс-службы министерства промышленности и энергетики Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На станции в данный момент идет замена угольных энергоблоков № 3 и № 4 на парогазовые установки. Завершение работ запланировано на 2028 год.

В пресс-службе собственника Новочеркасской ГРЭС — ПАО «ОГК-2», что оборудование станции эксплуатируется почти 60 лет. Его ввели в эксплуатацию в период с 1965 по 1972 годы, и сейчас оно исчерпало свой ресурс.

Отмечается, что сейчас станция убыточна, работает в режиме вынужденной генерации. В рамках программы поэтапного вывода из эксплуатации устаревшего и изношенного оборудования, к 2036 году мощность электростанции сократится до 1,1 тыс. МВт, а к 2042 году — до 489 МВт.

Наталья Белоштейн