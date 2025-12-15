Песков: США не обсуждают с РФ контакты по Украине в Берлине
США в реальном времени не информирует Россию о ходе переговоров по мирному плану в Берлине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Сейчас работа ведется между переговорщиками США, европейцами и украинцами. Уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается»,— сказал представитель Кремля.
14 декабря в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины по мирному плану с участием спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа и предпринимателя Джареда Кушнера, а также президента Украины Владимира Зеленского. Сегодня переговоры продолжаются.
