Лидеры Великобритании, Франции и Германии 15 декабря встретятся в Берлине со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, чтобы согласовать условия мира на Украине. Переговоры с участием президента Зеленского станут решающей попыткой выработать общую позицию для финальной доработки мирного плана с Москвой. В то время как Вашингтон усиливает давление на Киев и требует скорейшего завершения конфликта, европейские союзники не оставляют попыток убедить президента США принять их предложения, неприемлемые для России, и продолжить войну.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Вместо новой встречи с самим Дональдом Трампом европейским лидерам теперь придется вести в Берлине трудный разговор с его посланником Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером (по центру)

Перед запланированной на 15 декабря встречей в Берлине американских переговорщиков с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьером Британии Киром Стармером и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в германской столице прошли закрытые консультации советников по внешней политике.

Со ссылкой на источники в немецком правительстве агентство DPA сообщило, что место, время и состав участников консультаций 14 декабря их организаторы предпочли не разглашать. При этом, как стало известно, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин в воскресенье утром. Как следует из материала DPA, «советники по внешней политике США, Украины, Германии и других стран продолжат в Берлине переговоры о возможном прекращении огня на Украине».

Завеса секретности, окружающая двухдневный дипломатический марафон в Берлине, обусловлена всей сложностью переговоров по Украине на нынешнем этапе.

Подготовка к встрече 15 декабря свидетельствует о все большем отчуждении между США и поддерживающими Киев европейскими союзниками.

Участникам переговоров в Берлине предстоит сделать решающий выбор: либо согласовать общую позицию по Украине, либо разойтись окончательно.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, состоявшийся 10 декабря телефонный разговор президента Трампа с канцлером Мерцем, премьером Стармером и президентом Макроном «был напряженным». По словам источников издания, Дональд Трамп потребовал от европейских союзников, чтобы они оказали давление на Зеленского для скорейшего принятия условий американского мирного плана, включающего необходимость территориальных уступок и ограничения численности ВСУ.

Судя по всему, компромисс стороны не нашли, и «война нервов» между США и группой поддержки Киева продолжилась. Запланированная на субботу, 13 декабря, встреча представителей США, европейских стран и Украины в Париже в итоге была отменена, о чем сообщил источник в Елисейском дворце.

Вместо новой встречи с самим Дональдом Трампом европейским лидерам теперь придется вести в Берлине трудный разговор с его посланником Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером, которые готовы твердо отстаивать линию Вашингтона и продолжать диалог с Москвой.

Как сообщила 13 декабря газета Bild, в настоящее время переговоры по Украине «ведутся интенсивнее, чем когда-либо» с февраля 2022 года. Одним из самых чувствительных вопросов, как напоминает газета, остается Донбасс. К другим вопросам относятся гарантии безопасности для Украины и использование замороженных российских активов, которое США и ЕС представляют себе по-разному.

Таким образом, не сумев найти общий язык с Вашингтоном в ходе многочисленных предыдущих контактов, на переговорах в Берлине европейские союзники будут пытаться до последнего отстаивать свой альтернативный план, неприемлемый для Москвы и перечеркивающий дипломатические усилия Трампа.

В своем выступлении на партийном съезде в Мюнхене 13 декабря канцлер Мерц сделал ряд задиристых заявлений в адрес США, призвав немцев и всех европейцев подготовиться к фундаментальным изменениям в трансатлантических отношениях западных союзников. «Десятилетия Pax Americana для нас в Германии в значительной степени закончились. Ностальгия не поможет. Это факт! Американцы сейчас очень настойчиво отстаивают свои интересы. И поэтому мы теперь должны отстаивать и свои»,— предупредил Фридрих Мерц.

«Это не взлеты и падения хороших отношений. Это настоящий тектонический сдвиг в политических и экономических центрах власти в мире, и мы, немцы, европейцы, находимся в самом центре этого процесса»,— продолжал Мерц.

Еще одним свидетельством того, что подходы США и их западных союзников к вопросам войны и мира на Украине и путей обеспечения безопасности на европейском континенте на нынешнем этапе кардинально расходятся, стало и заявление бывшего председателя Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганга Ишингера.

«Европа в безопасности, потому что украинцы на протяжении многих лет успешно сковывают могущественную российскую армию в невероятно упорной борьбе, защищая свою страну. В тот момент, когда эта война закончится, когда оружие смолкнет в Донбассе и в других регионах Украины, Россия получит достаточно времени, чтобы перегруппироваться»,— предупредил Вольфганг Ишингер в интервью Deutsche Welle (внесено в реестр иноагентов), повторив тезис о том, что прекращение войны на Украине невыгодно Европе.

Тезис о неизбежной грядущей войне с Россией после окончания украинского конфликта остается главной идеей, используемой европейскими стратегами для консолидации раздробленного Старого Света, несмотря на многочисленные заявления президента РФ Владимира Путина и других членов российского руководства о полной абсурдности такого сценария.

Упорство европейцев, которые на переговорах в Берлине будут пытаться вписать в план Трампа неприемлемые для Москвы предложения, позволяет президенту Зеленскому лавировать и тянуть время.

Прибывший в Берлин в воскресенье Зеленский сразу заявил о том, что он ждет от американской стороны ответа на «новые предложения Украины по мирному плану».

Перед встречей со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Зеленский сообщил, что он еще не получил «реакцию США» на отправленный в Вашингтон ранее и согласованный с европейцами альтернативный план.

Москва этот план считает неприемлемым, требуя следовать базовым договоренностям российско-американского саммита в Анкоридже. «Американцы-то не только знают, но и понимают нашу позицию»,— отметил помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Он шантажирует всех. Просто настоящий террорист, как он есть, и по форме реализации, и по идеологии — привык всех шантажировать»,— заявила об украинском президенте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Зеленский шантажирует союзников по параметрам украинского урегулирования и вопросу выборов.

Как отмечает газета The Wall Street Journal, ответ Зеленского на мирный план Трампа по-прежнему сводится к фразе: «Да, но», чтобы окончательно не оттолкнуть президента США.

Так, заявляя о готовности провести выборы, Зеленский требует вначале добиться прекращения огня, а также соглашается ограничить численность ВСУ, но на нынешнем уровне. Тем самым он вместе с европейскими союзниками пытается снова внушить Трампу, что мирное урегулирование срывает не Украина, а Россия.

