Сегодня отмечает юбилей режиссер, сценарист, народная артистка РФ, заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер ордена «За заслуги в культуре и искусстве» Светлана Дружинина

Светлана Дружинина

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Светлана Дружинина

Ее поздравляет народный артист РФ Дмитрий Харатьян:

— Двух моих мам зовут Светланами, они одного года рождения, им обеим по 90 лет. Моя вторая, «творческая» мама, Светлана Сергеевна Дружинина, не только укрепила мою кинематографическую известность, подарила образ Алексея Корсака, после встречи с ней жизнь наших семей тесно переплелась. Безусловно, Светлана Сергеевна не только мной, она всенародно любима. Это искренне, это всегда по-настоящему, и это, я думаю, на века. Она является примером не просто долголетия, а необыкновенной жажды жизни, энергии, активного существования в профессии. И к тому же в свои 90 она невероятно красивая женщина, пример для подражания и надежды на то, что можно дожить до таких лет и быть активным, содержательным, продолжать радоваться жизни, удивляться и удивлять. И, главное, творить, работать все в том же темпе и ритме. В этот славный юбилей я хочу пожелать Светлане Сергеевне Дружининой: живите долго и так же счастливо! Я люблю Вас! Ваш Дмитрий Харатьян.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»