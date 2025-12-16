Светлана Зудина, директор колледжа IThub, г. Петропавловск-Камчатский

Фото: Предоставлено «IThub»

— КамчатГТУ — ведущий вуз региона, который занимается подготовкой кадров для различных отраслей экономики региона, и IT-отрасль не исключение. Важно быть не просто участником образовательного процесса, а его драйвером, и франшиза IThub для нас возможность интегрировать в университетскую среду лучшие практики IT-обучения, уже зарекомендовавшие себя в России. Образовательная франшиза помогает синхронизировать учебные программы с реальными требованиями бизнеса, а студенты получают опыт взаимодействия с индустрией. Это создает прямую связь между образованием и рынком труда. Формат франшизы позволяет тиражировать успешные образовательные модели. Для вузов и колледжей это реальный инструмент развития, а для студентов — шанс получить образование, которое соответствует современным требованиям и стандартам.

Наталья Кандаурова, директор колледжа IThub, г. Ставрополь

Фото: Предоставлено «IThub»

— Мы интегрировали франшизу IThub в работу Ставропольского многопрофильного колледжа, крупнейшего в Ставропольском крае негосударственного колледжа. Практикоориентированный подход IThub позволяет студентам начинать профессиональную деятельность уже на третьем курсе. Учитывая специфику региона, это особенно ценно: ребята могут работать дистанционно в компаниях по всей стране, не покидая родного города. Это снижает отток талантливой молодежи, которая раньше уезжала в поисках возможностей. Кроме того, мы активно взаимодействуем с местными компаниями, помогая им находить подготовленные кадры. Это создает взаимоусиливающий эффект: бизнес получает специалистов, молодежь получает перспективу, а регион — новые точки роста и устойчивое развитие экономики. Франчайзинг в образовании — удобный и надежный путь для тех, кто хочет развивать качественное обучение в своем регионе.

Максим Федоров, директор колледжа IThub, г. Белгород

Фото: «Предоставлено «IThub»

— Мы открыли IThub на базе Белгородского индустриального колледжа. Отличие нашего хаба от других регионов в том, что обучение для студентов полностью бесплатное. Такую привилегию жители Белгородской области получили благодаря партнерству государства с негосударственным колледжем IThub. Формат IThub позволил создать для студентов лучшие условия образовательной инфраструктуры, взять в работу новые методики в образовательном процессе, обеспечить разностороннее, в том числе творческое, развитие молодежи. Главная цель IThub в Белгороде — создать масштабное сообщество индустриальных партнеров и обеспечить наших студентов достойной работой, а Белгородскую область — квалифицированными кадрами. Считаю такое взаимодействие достойным примером и полезным опытом для других регионов.

Адам Хутиев, директор колледжа IThub г. Магас (Ингушетия)

Фото: Предоставлено «IThub»

— Для нас важно не просто строить бизнес, а делать что-то, что приносит реальную пользу: помогать детям и взрослым развиваться, раскрывать свой потенциал, параллельно внося вклад в развитие нашей страны. Возможность совмещать предпринимательство и социальную миссию для меня особая ценность. Франшиза — эффективный инструмент масштабирования с минимизацией рисков. Образовательная франшиза IThub помогает выстраивать связку «образование—бизнес»: она ориентируется не только на академические знания, но и на реальные компетенции, востребованные работодателями, становится мостом между системой обучения и требованиями рынка. Перспективы франчайзинга в сфере образования очень высокие. Спрос на качественные, структурированные и проверенные решения в этой нише постоянно растет.