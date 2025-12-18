Три желания в сезон чудес

Трогательное обаяние Морозко, блеск «ревущих двадцатых» и «Новогодняя ночь в городе М.» — три сценария главной ночи года в российской столице.

У новогодней елки как символа зимних праздников есть лишь один соперник — «Щелкунчик». А ведь 6 декабря 1892 года, в день, когда в Мариинском театре впервые увидела сцену постановка Льва Иванова по либретто Мариуса Петипа на музыку Петра Ильича Чайковского, ничто не предвещало того, что этот балет превратится в настоящую легенду. Интересно, что больше всего критики ополчились именно на музыку, которая сегодня считается символом Рождества не только в Петербурге, но и далеко за пределами России. Артистам неудобно танцевать, утверждали скептики. И тем не менее за последующее столетие романтическая сказка стала олицетворением волшебной атмосферы, наполненной ожиданием чуда, которая окружает встречу Нового года и Рождество.

Между тем есть сказочные герои, готовые поспорить за статус символа русского Нового года, например Настенька и Морозко из сказки «Морозко». Именно они будут гостить в российской столице, в отеле «Балчуг Кемпински Москва»: панорама заснеженного Кремля, бой курантов на Спасской башне, вечернее пиршество и роскошный завтрак — и, конечно, знакомые с детства трогательные персонажи. «В гостях у Морозко» можно почувствовать себя с первых шагов: атмосферные новогодние декорации, пряничный домик в виде здания отеля, рождественская ярмарка с пряниками, штолленами и прочими гастрономическими символами зимних праздников. В развлекательной программе вечера 31 декабря выступление шоу-балета «Русский стиль», шоу фокусников, лотерея с подарками от отеля и партнеров, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, а также самые популярные народные и современные песни в исполнении фолк-группы «Вселена» — участницы многочисленных телевизионных шоу на федеральных каналах. Завершит праздник дискотека и диджей.

Встречать Новый год будут сразу в пяти залах отеля, но самое роскошное празднование традиционно развернется в зале «Библиотека». С открытой террасы Кремль как на ладони, бой курантов на Спасской башне, изобильный шведский стол от шеф-повара «Балчуга» Андрея Кагокина. Гастрономический акцент вечера: бар морепродуктов с устрицами, камчатским крабом, осетриной, осьминогом, гребешками, тигровыми креветками, ассорти роллов и суши.

Волшебство, творчество и приключения — под таким девизом встречает юных гостей новогодняя программа «Морозко и новогодние чудеса»: конкурс чтения стихов и мастер-класс по волшебным зимним тату-узорам, посещение зимней лаборатории, где рождается снег и лед, праздничная дискотека и новогодние угощения и сюрпризы. Как и полагается в сказке, главным героям предстоит совершить подвиг. Задача — найти волшебный посох Морозко, который похитили завистливая Марфуша и коварная мачеха, чтобы сорвать празднование Нового года. Традиция отеля — дарить проживание в новогоднюю ночь с поздним завтраком, поздним выездом и посещением оздоровительного клуба тем, кто празднует Новый год в залах «Библиотека».

Эпоха гламура и эмансипации, расцвета джаза и кинематографа — «ревущие двадцатые» возвращаются в новогоднюю Москву. Своим адресом они выбрали исторический особняк на Большой Никитской, переосмысленный звездным архитектурным тандемом Антонио Читтерио и Патрисии Виель, где расположился фешенебельный отель Stella di Mosca. Гостей ждет вечер, вдохновленный эстетикой ар-деко, — блестящие наряды, живая музыка, яркое шоу после полуночи, диджей-сет, фотосессии и атмосфера Парижа 1920-х. За музыкальную палитру торжества отвечают джаз-бенд и специальный гость праздника венецианский певец Марко Даль Карло.

Уроженец Сардинии Мануэль Пизу, шеф-повар ресторана итальянской кухни IL Ristorante, готовит роскошное пиршество, достойное пера Франсуа Рабле. Отдельная достопримечательность отеля — шоколадный бутик La Cioccolateria. Главный шоколатье Вилфрид Андре Овель, лично выбирающий поставщиков с небольших плантаций какао в Центральной и Южной Америке, Африке и Океании, к празднику подготовился: нарядные домики из шоколада, классический панеттоне и лимитированные наборы конфет ручной работы.

Визитная карточка Stella di Mosca — президентский люкс, самый большой и роскошный номер площадью 255 кв. м. По всему его периметру расположены пять террас с панорамными видами на город. Именно здесь, на террасе, соберутся в полночь гости вечеринки, чтобы под звон курантов и мерцание бенгальских огней загадать желание и поднять бокалы с видом на панораму огней столицы. А если захочется остаться в отеле до утра, то первый день наступившего года начнется с праздничного завтрака, релаксации в римской парной или расслабляющего массажа в La Spa.

Сюжет праздничной программы «Новогодняя ночь в городе М.» московскому отелю «Метрополь» подарил знаменитый меценат Савва Мамонтов, который считал эту гостиницу своеобразным городом в городе, столицей роскоши, где при желании можно найти все что душе угодно.

«Новогодняя ночь в городе М.» — продолжение праздничной традиции «Метрополя». В главную ночь года исторический отель превратится в столицу праздника, а его горожане — гости вечера — будут принимать поздравления со всего мира и загадывать желания под бой курантов на главной площади. Для осуществления заветного желания, как учат нас мудрые сказки, требуется не только волшебство, но и некоторые усилия главных героев. Прежде чем прибыть на праздник в удивительный город М., гостям предстоит совершить путешествие в загадочный древний Китай и жизнерадостную Италию, а компанию им составят актеры и музыканты, солисты оперы и балета. Буквально за несколько мгновений до боя курантов участники путешествия окажутся в России, в сказочном городе М.

С началом Нового года всех поздравит харизматичный «Хор Турецкого». Специально для гостей праздничной ночи коллектив во главе с маэстро Михаилом Турецким подготовил яркую новогоднюю программу с сюрпризами.

В меню гала-ужина бренд-шеф Андрей Шмаков и шеф-повар Александр Мишаков соединили щедрые традиции русского застолья и изящество подачи, а для тех, кто придерживается специального питания, создали вегетарианские блюда.

Смена консьержа Семена вновь выпала на новогоднюю ночь, но он готов к любым неожиданностям. Именно его заботе поручат в этот вечер юных гостей праздника. Скучать не придется: разгадывая секреты один за другим, Семен и его команда должны успеть расселить по номерам всех гостей и никому не омрачить праздник. Неутомимый консьерж уверен: эта миссия — выполнима.

