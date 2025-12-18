Готика, триллеры, черные комедии: главные фильмы зимнего проката
Киносезон 2025/26 начинается с громких премьер и смелых экспериментов. Режиссеры-бунтари берутся за классику, голливудские звезды говорят по-французски, а камеры все чаще обращаются к закулисью самых закрытых миров. Кинокритик Ксения Балюк изучила грядущие показы и выбрала самые громкие проекты, которые точно стоит внести в личный must-see-список.
Декабрь
«Метод исключения». Режиссер — Пак Чхан-ук
Ман-су (Ли Бён-хон) — примерный семьянин и признанный эксперт в бумажной промышленности. Однако после многолетней преданной службы его увольняют. Год унизительных поисков и бесперспективных подработок доводит героя до отчаяния и именно в этот момент он осознает: если нельзя победить в честной конкуренции, других претендентов нужно устранить. Буквально.
Пак Чхан-ук, виртуозно исследовавший темные стороны человеческой души в «Олдбое» и «Решении уйти», создает не просто историю мести, а трагическую притчу. Насилие здесь парадоксальным образом смешивается с сентиментальностью, рождая извращенную историю любви, где путь к идиллии выстлан трупами. Премьера состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале.
«Крипер». Режиссер — Осгуд Перкинс
По приглашению возлюбленного девушка едет на романтический уик-энд в уединенное фамильное поместье, затерянное в глубине леса. Идиллия обрывается, едва успев начаться: под предлогом неотложных дел парень внезапно уезжает, оставляя главную героиню одну. Вскоре выясняется, что покинуть особняк невозможно.
Оз Перкинс, который уже переворачивал привычную формулу хоррора в «Собирателе душ», вновь заигрывает с жанром. В «Крипере» нет маньяка, который обычно прячется в недрах дома, зато есть нечто пострашнее — неразгаданная тайна, обитающая в лабиринте комнат и коридоров. Как известно, студия Neon любит новаторские ходы.
«Звук падения». Режиссер — Маша Шилински
Это кинематографическое полотно, лишенное традиционного сюжета, становится порталом в замкнутый мир немецкой фермы, где на протяжении столетия сменяются поколения девочек-подростков. Чистейшая субстанция чувств, тревог и мыслей юных героинь.
Кадры, снятые на 16-миллиметровую пленку, дарят изображению особенную, почти тактильную фактуру. Они фиксируют не идиллию сельской жизни, а навязчивые образы смерти: гробы, кровь и призрачные видения самоуничтожения. Так страдание возводится в ранг искусства. На 78-м Каннском кинофестивале решение оценили и вручили Шилински Приз жюри.
Январь
«Отец, мать, сестра, брат». Режиссер — Джим Джармуш
Три новеллы становятся тонким исследованием семейных связей, сотканных из невысказанного. В первой части брат с сестрой наносят тягостный визит своему отцу, где каждая реплика дается с усилием. Во второй — напряженное чаепитие двух сестер под недремлющим оком их суровой матери обнажает пропасть непонимания. Финальная история приводит близнецов в квартиру погибших родителей, где они осознают, как мало знали тех, кто дал им жизнь.
Это квинтэссенция джармушевского стиля: лаконичные мизансцены, несущие глубочайший подтекст будничные диалоги, фирменный сухой юмор, первоклассный каст. Фильм не стремится к громким откровениям, но предлагает погружение в пронзительно-меланхоличный, узнаваемый и такой ценный мир Джармуша. Триумф и главная награда Венеции-2025.
«Марти Великолепный». Режиссер Джош Сэфди
Виртуоз настольного тенниса Марти Маузер (Тимоти Шаламе) прокладывает себе дорогу на спортивный олимп, превращая каждую игру в харизматичное шоу. Герой готов на все ради мечты — одержимость вкупе с амбициями становится для него важнее семьи и друзей. Такова изнанка безжалостного спортивного пути.
Образ Марти Маузера вдохновлен реальным игроком — Марти Рейсманом, однако сюжет по большей части будет базироваться на вымышленной истории. Режиссером выступил Джош Сэфди: это его сольный дебют, ранее он работал в тандеме с братом Бенни, с которым снял «Неограненные алмазы».
«Возвращение в Сайлент Хилл». Режиссер — Кристоф Ган
Джеймс (Джереми Ирвин) получает письмо от умершей жены и в поисках ответов отправляется в Сайлент Хилл. Путешествие быстро превращается в кошмар наяву: таинственные фигуры, мрачные видения и тревожные явления лишают Джеймса рассудка. Город становится зеркалом его души, где каждый монстр — материализованная вина, а каждое искажение реальности — отражение подавленных травм.
Создатель самой первой экранизации знаменитой видеоигры Кристоф Ган возвращается к франшизе, чтобы адаптировать любимую фанатами Silent Hill 2. Это не просто хоррор, а психологическая драма о любви, заставившей героя добровольно спуститься в ад. Кажется, дух культовой игры удастся сохранить.
Февраль
«Грозовой перевал». Режиссер — Эмиральд Феннел
Новая экранизация готического романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях долгое время возглавляет списки самых ожидаемых фильмов 2026 года, хотя до премьеры еще далеко. Этому способствовал и кастинг, вызвавший споры из-за несоответствия внешности Элорди внешности темнокожего в оригинале Хитклиффа.
За проект взялась Эмиральд Феннел, срежиссировавшая ранее «Солтберн»: там она уже цитировала Бронте, представив откровенную версию сцены, где Хитклифф раскапывает могилу Кэтрин. Судя по всему, полная версия переосмысления классики будет не менее провокационной.
«Кутюр». Режиссер — Алис Винокур
За ослепительным фасадом мира высокой моды скрываются хрупкие человеческие истории. «Кутюр» приглашает зрителей за кулисы Парижской недели моды, где три героини, связанные с индустрией роскоши, сталкиваются с собственными уязвимостями, тщательно скрытыми за безупречным лоском.
Премьерный показ картины состоялся на 50-м кинофестивале в Торонто, после чего отправился в Сан-Себастьян. Это дебютная англоязычная работа Алис Винокур, чьи работы четырежды отмечались в Каннах. Напряжение на экране создают звезды первой величины: Анджелина Джоли в роли режиссера и Луи Гаррель в образе оператора.
«Частная жизнь». Режиссер — Ребекка Злотовски
Джоди Фостер вновь демонстрирует блестящее владение языком Флобера и Гюго, сыграв в изящной черной комедии Ребекки Злотовски. Ее героиня — психоаналитик, охваченная чувством вины после самоубийства клиентки. Убежденная, что к трагедии причастна дочь покойной, она затевает частное расследование.
Злотовски виртуозно балансирует на грани: «Частная жизнь» обладает легкомыслием изысканного развлечения, но при этом остроумна и элегантна. Особенно в фильме из внеконкурсной программы 78-го Каннского кинофестиваля очаровывает беглая французская речь Фостер.