Готика, триллеры, черные комедии: главные фильмы зимнего проката

Киносезон 2025/26 начинается с громких премьер и смелых экспериментов. Режиссеры-бунтари берутся за классику, голливудские звезды говорят по-французски, а камеры все чаще обращаются к закулисью самых закрытых миров. Кинокритик Ксения Балюк изучила грядущие показы и выбрала самые громкие проекты, которые точно стоит внести в личный must-see-список.

Декабрь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

«Метод исключения». Режиссер — Пак Чхан-ук

Ман-су (Ли Бён-хон) — примерный семьянин и признанный эксперт в бумажной промышленности. Однако после многолетней преданной службы его увольняют. Год унизительных поисков и бесперспективных подработок доводит героя до отчаяния и именно в этот момент он осознает: если нельзя победить в честной конкуренции, других претендентов нужно устранить. Буквально.

Пак Чхан-ук, виртуозно исследовавший темные стороны человеческой души в «Олдбое» и «Решении уйти», создает не просто историю мести, а трагическую притчу. Насилие здесь парадоксальным образом смешивается с сентиментальностью, рождая извращенную историю любви, где путь к идиллии выстлан трупами. Премьера состоялась на 82-м Венецианском кинофестивале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

«Крипер». Режиссер — Осгуд Перкинс

По приглашению возлюбленного девушка едет на романтический уик-энд в уединенное фамильное поместье, затерянное в глубине леса. Идиллия обрывается, едва успев начаться: под предлогом неотложных дел парень внезапно уезжает, оставляя главную героиню одну. Вскоре выясняется, что покинуть особняк невозможно.

Оз Перкинс, который уже переворачивал привычную формулу хоррора в «Собирателе душ», вновь заигрывает с жанром. В «Крипере» нет маньяка, который обычно прячется в недрах дома, зато есть нечто пострашнее — неразгаданная тайна, обитающая в лабиринте комнат и коридоров. Как известно, студия Neon любит новаторские ходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

«Звук падения». Режиссер — Маша Шилински

Это кинематографическое полотно, лишенное традиционного сюжета, становится порталом в замкнутый мир немецкой фермы, где на протяжении столетия сменяются поколения девочек-подростков. Чистейшая субстанция чувств, тревог и мыслей юных героинь.

Кадры, снятые на 16-миллиметровую пленку, дарят изображению особенную, почти тактильную фактуру. Они фиксируют не идиллию сельской жизни, а навязчивые образы смерти: гробы, кровь и призрачные видения самоуничтожения. Так страдание возводится в ранг искусства. На 78-м Каннском кинофестивале решение оценили и вручили Шилински Приз жюри.

Январь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

«Отец, мать, сестра, брат». Режиссер — Джим Джармуш

Три новеллы становятся тонким исследованием семейных связей, сотканных из невысказанного. В первой части брат с сестрой наносят тягостный визит своему отцу, где каждая реплика дается с усилием. Во второй — напряженное чаепитие двух сестер под недремлющим оком их суровой матери обнажает пропасть непонимания. Финальная история приводит близнецов в квартиру погибших родителей, где они осознают, как мало знали тех, кто дал им жизнь.

Это квинтэссенция джармушевского стиля: лаконичные мизансцены, несущие глубочайший подтекст будничные диалоги, фирменный сухой юмор, первоклассный каст. Фильм не стремится к громким откровениям, но предлагает погружение в пронзительно-меланхоличный, узнаваемый и такой ценный мир Джармуша. Триумф и главная награда Венеции-2025.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

«Марти Великолепный». Режиссер Джош Сэфди

Виртуоз настольного тенниса Марти Маузер (Тимоти Шаламе) прокладывает себе дорогу на спортивный олимп, превращая каждую игру в харизматичное шоу. Герой готов на все ради мечты — одержимость вкупе с амбициями становится для него важнее семьи и друзей. Такова изнанка безжалостного спортивного пути.

Образ Марти Маузера вдохновлен реальным игроком — Марти Рейсманом, однако сюжет по большей части будет базироваться на вымышленной истории. Режиссером выступил Джош Сэфди: это его сольный дебют, ранее он работал в тандеме с братом Бенни, с которым снял «Неограненные алмазы».

«Возвращение в Сайлент Хилл». Режиссер — Кристоф Ган

Джеймс (Джереми Ирвин) получает письмо от умершей жены и в поисках ответов отправляется в Сайлент Хилл. Путешествие быстро превращается в кошмар наяву: таинственные фигуры, мрачные видения и тревожные явления лишают Джеймса рассудка. Город становится зеркалом его души, где каждый монстр — материализованная вина, а каждое искажение реальности — отражение подавленных травм.

Создатель самой первой экранизации знаменитой видеоигры Кристоф Ган возвращается к франшизе, чтобы адаптировать любимую фанатами Silent Hill 2. Это не просто хоррор, а психологическая драма о любви, заставившей героя добровольно спуститься в ад. Кажется, дух культовой игры удастся сохранить.

Февраль

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: RU.KINORIUM.COM Фото: RU.KINORIUM.COM Следующая фотография 1 / 2 Фото: RU.KINORIUM.COM Фото: RU.KINORIUM.COM

«Грозовой перевал». Режиссер — Эмиральд Феннел

Новая экранизация готического романа Эмили Бронте «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкобом Элорди в главных ролях долгое время возглавляет списки самых ожидаемых фильмов 2026 года, хотя до премьеры еще далеко. Этому способствовал и кастинг, вызвавший споры из-за несоответствия внешности Элорди внешности темнокожего в оригинале Хитклиффа.

За проект взялась Эмиральд Феннел, срежиссировавшая ранее «Солтберн»: там она уже цитировала Бронте, представив откровенную версию сцены, где Хитклифф раскапывает могилу Кэтрин. Судя по всему, полная версия переосмысления классики будет не менее провокационной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

«Кутюр». Режиссер — Алис Винокур

За ослепительным фасадом мира высокой моды скрываются хрупкие человеческие истории. «Кутюр» приглашает зрителей за кулисы Парижской недели моды, где три героини, связанные с индустрией роскоши, сталкиваются с собственными уязвимостями, тщательно скрытыми за безупречным лоском.

Премьерный показ картины состоялся на 50-м кинофестивале в Торонто, после чего отправился в Сан-Себастьян. Это дебютная англоязычная работа Алис Винокур, чьи работы четырежды отмечались в Каннах. Напряжение на экране создают звезды первой величины: Анджелина Джоли в роли режиссера и Луи Гаррель в образе оператора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru Следующая фотография 1 / 2 Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru

«Частная жизнь». Режиссер — Ребекка Злотовски

Джоди Фостер вновь демонстрирует блестящее владение языком Флобера и Гюго, сыграв в изящной черной комедии Ребекки Злотовски. Ее героиня — психоаналитик, охваченная чувством вины после самоубийства клиентки. Убежденная, что к трагедии причастна дочь покойной, она затевает частное расследование.

Злотовски виртуозно балансирует на грани: «Частная жизнь» обладает легкомыслием изысканного развлечения, но при этом остроумна и элегантна. Особенно в фильме из внеконкурсной программы 78-го Каннского кинофестиваля очаровывает беглая французская речь Фостер.