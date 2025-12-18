«Мамино» жаркое и глинтвейновые «бабы»

Новогодний сет в ресторане «Мечтатели» получился по-домашнему уютным. Создавая его, шеф-повар Виталий Папп и его команда делились друг с другом самыми теплыми личными воспоминаниями о зимних вечерах в кругу близких. Из этих согревающих эмоций соткано настроение праздничного сета.

Запеченную картошку с укропом украшают щедрой ложкой красной икры, а оливье с крабом и муссом из зеленого горошка дополняют творожным сыром вместо привычного майонеза. Пирожки по мотивам семейных рецептов выпекают из слоеного теста, щедро начиняя белыми грибами и подавая к столу с копченой сметаной. «Мамино» жаркое из говядины сервируют с морковным кремом, затем пора освежить рецепторы лимонным желе — и наступает черед десерта, домашнего наполеона с хурмой и заварным кремом на белом шоколаде.

Новогодний сет будут подавать до конца январских праздников, а до конца декабря — выпускают традиционный фирменный штоллен. Рождественское угощение пекут из плотного дрожжевого теста, добавляя миндальный крем, домашний марципан, вымоченный в роме изюм, цукаты и орехи, а в финале щедро поливают топленым сливочным маслом с ромом и посыпают сахарной пудрой.

Остроумный и очень праздничный штрих — «пьяные женщины», причем особенные, глинтвейновые. Красоток для надежности упрятали в банки: сочная сдоба выдержана в ароматном сиропе из гвоздики, корицы, бадьяна, вишни и портвейна — ароматно, нарядно и очень аппетитно!

Светлана Куликова