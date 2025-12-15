«Щелкунчики» вырываются в лидеры
Стиль Балет
На исторической и новой сценах Мариинского театра по 13 января проходит более 60 представлений самого рейтингового зимнего балета «Щелкунчик» Чайковского. Появилась возможность увидеть сразу несколько версий.
Сцена из балета «Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена с декорациями Симона Вирсаладзе на сцене Мариинского театра
Фото: Наташа Разина
Мировая премьера «Щелкунчика» в хореографии Льва Иванова состоялась в декабре 1892 года на сцене Мариинского театра. Пресса отзывалась о спектакле довольно сдержанно, а вот зрителям он понравился. И сегодня, спустя почти полтора века, он не только стал достоянием мирового репертуара, без этого балета трудно представить зимние праздники и детские каникулы. По всей стране — настоящий ажиотаж вокруг «Щелкунчиков».
Свой «Щелкунчик» есть практически в каждой труппе мира: количество постановок и версий оформления, либретто и редакций с разными смысловыми акцентами невозможно подсчитать. Классической сегодня считается постановка Василия Вайнонена, премьера состоялась на сцене Мариинского театра (тогда имени Кирова) в 1934 году.
«Щелкунчик» в хореографии Василия Вайнонена в репертуаре балетного Ленинграда-Петербурга уже более девяноста лет. Балет идет в знаменитых декорациях Симона Вирсаладзе, созданных художником для постановки Юрия Григоровича в Большом театре в1966 году. В трактовке советского балетмейстера сказка Гофмана стала историей о девочке Маше, которой приснился прекрасный сон. Кстати, в постановке принимают участие совсем юные артисты — воспитанники Академии русского балета им. Вагановой.
Свою редакцию постановки Василия Вайнонена создал народный артист России Николай Цискаридзе — премьера состоялась в 2023 году в Театре балета им. Якобсона. Впервые в Мариинском этот «Щелкунчик» был показан в прошлом сезоне — в этом году он будет представлен труппой Театра балета им. Л. Якобсона на исторической сцене.
И только в Мариинском можно увидеть шемякинского «Щелкунчика». Художник Михаил Шемякин двадцать лет назад создал весьма оригинальную версию спектакля, выступив одновременно и как автор декораций и костюмов, и как сценарист, и как режиссер. Хореограф постановки — Кирилл Симонов. Получилась настоящая фантасмагория с причудливыми образами гофмановской сказки.