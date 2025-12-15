Драма «Красной Жизели»

Театр балета Бориса Эйфмана 22 и 23 декабря дает в Александринском театре спектакль «Красная Жизель», посвященный одной из величайших балерин XX века Ольге Спесивцевой.

Восходящая звезда русского балета станцевала Жизель на сцене Мариинского театра в марте 1919 года. Ее Жизель стала культовой для мирового балета ХХ века и повлияла на многих исполнительниц этой трагической роли. Трагической стала и судьба самой балерины. В 1924 году она эмигрировала. Блистала на самых знаменитых сценах Европы. А потом — личные драмы, тяжелая болезнь, отчаяние, одиночество… Финальное ее выступление в Париже состоялось в 1939 году, затем она уехала в США. Уже давали о себе знать симптомы психического заболевания, становилось все тяжелее морально и физически, она теряла память. Спесивцева вынуждена была прекратить сценическую карьеру, и с 1943 по 1963 год она находилась в психиатрической лечебнице. Но даже когда память к ней вернулась, балетную преподавательскую карьеру она осилить уже не могла. Последние годы жила в пансионе.

«Я был потрясен, узнав детали ее жизни: уникальная актриса, обласканная славой, боготворимая поклонниками и критиками, двадцать лет провела в клинике для душевнобольных под Нью-Йорком, оказавшись абсолютно одинокой и бесправной! И те трагические эмоции, что я испытал, стали импульсом для создания спектакля. Это не иллюстрация биографии Спесивцевой, а попытка обобщить ее судьбу»,— рассказывал в одном из своих интервью создатель балета Борис Эйфман.

Спустя почти три десятилетия после премьеры Эйфман значительно изменил хореографию спектакля, поменялось и художественное оформление, отражая новые веяния современного сценического искусства. Неизменным остался психологизм и эмоциональный накал постановки: «средствами пластики психологического балетного театра в спектакле передана трагедия беззащитности обладательницы блестящего дара перед ударами рока, гнетущими воспоминаниями и страхами».

В спектакле звучит музыка Чайковского, Шнитке, Бизе.

Наталья Черняева