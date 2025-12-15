Maison Rouge в трех измерениях

Новый проект Maison Rouge в историческом здании Конюшенного двора позиционируется как ресторан, салон-гостиная и ночной клуб.

Прежде всего впечатляет дизайн интерьера с акцентом на респектабельность и некое эстетство, созданный известным петербургским архитектурным бюро DА Bureau (рестораны Betulla, Animals, Birch, Made In China, фудхолл City Food). Вечером пространство залито красным светом с островками теплого золотого, но освещение, как и саунд-трек, меняется в зависимости от времени суток и дня недели. Центром основного зала со скрытыми на сводах светильниками в крупных объемных формах стал контактный бар из черного гнутого лакированного дерева. Вокруг него расположены шестнадцать лаундж-зон в виде металлизированных капсул-эллипсов, ориентированных на диджейскую стойку с мультимедиа-экраном. Чтобы создать приватную атмосферу, капсулу можно полностью закрыть шторами. По периметру зала — классическая ресторанная посадка: столики с диванами и креслами. Интересно, что вдохновляющим образом для дизайна стала лава-лампа с ее аморфными текучими формами.

За кухню, изобилующую деликатесами, отвечают два шефа: Михаил Лучшев и Александр Зуев. Открывает меню raw-бар: устрицы, икра и морские ежи; крудо из дорады с томатно-цитрусовым дрессингом, карпаччо из осьминога с розовым перцем, трио тартаров из тунца, гребешка и лосося. В меню также карпаччо из вагю с черной икрой, трюфельные крокеты, выдержанный портерхаус, осьминог с перечным бербланом. Классику представляют французский слоеный пирог — рыбный и с бычьими хвостами, говядина «Турнедо Россини» с фуа-гра и ризотто с белыми грибами и черным трюфелем.

Шеф-сомелье Maison Rouge — Арсен Вартанов, шеф-барменом проекта выступил Василий Марков. Винная карта концентрируется на премиальных кюве, направление коктейльной карты — осовремененная франко-итальянская классика:

Символом нового проекта стала стрекоза, а фирменным цветом — красно-золотой. Стрекоз вышили на форме персонала, разработанной брендом Olga Maki, пустили по кантам кастомных тарелок. Стеклодувная мастерская Академии им. Штиглица изготовила часть коктейльных бокалов, а ножи для стейков из японской стали с рукоятями из карельской березы или аризонского железного дерева — мастера костромской компании Bereza.

Елена Федотова