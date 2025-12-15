Новогодний каток в центре

На Конюшенной площади открылся каток. Он будет работать все зимние праздники — по 11 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ледовый театр Фото: Ледовый театр

В этом году есть некоторые новшества: обновлен декор часов и фасадов барочного павильона — разборной конструкции, которая вот уже пять лет воздвигается на время работы катка. Здесь можно не только покататься на коньках, но и посмотреть спектакль петербургского Ледового театра под управлением Елены Бережной. В этом году дают «Снегурочку» по мотивам сказки Островского. В роли Снегурочки выступают молодые солистки Ледового театра, в роли Леля на лед выйдет мастер спорта, тренер сборной Петербурга по фигурному катанию Дмитрий Ефремов, в Мизгиря перевоплотится хореограф Ледового театра, постановщик программ участников сборной России Александр Гришин, а олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная появится в амплуа Зимы. Специальными гостями нескольких спектаклей станут звезды: чемпионка мира Елизавета Туктамышева и чемпион России Владислав Дикиджи.

В музыкальной партитуре постановки — оригинальная музыка с использованием мотивов Николая Римского-Корсакова. Продолжительность действия — 40 минут. Кстати, на трибунах для зрителей работает система обогрева. Размер ледового поля — 18 на 40 метров, одновременно на льду могут находиться около 100 человек. Для тех, кто нетвердо стоит на коньках, подготовлен набор «ассистентов фигуриста» в виде медведей, пингвинов и самолетов.

Наталья Черняева