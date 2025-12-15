«Вечера на хуторе» пройдут на льду

В спортивном комплексе «Юбилейный» с 25 декабря по 8 января — новогодняя премьера ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам повестей Гоголя.

В главных ролях выступят звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, призеры Олимпийских игр: Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Александра Степанова, Иван Букин, Артур Гачинский и другие именитые фигуристы. «Вечера на хуторе» — это зажигательный мультимедийный спектакль, сочетающий высочайший уровень фигурного катания, оригинальную сценографию, фантастический антураж, живую музыку и вокал, захватывающие спецэффекты. «Для создания нашего шоу объединились сотни лучших профессионалов в разных сферах, талантливейшая творческая команда,— говорит автор идеи, генеральный продюсер, режиссер и хореограф шоу Татьяна Навка.— Надеемся, что наша сказка подарит праздничное настроение, радость и веру в то, что мечты сбываются!»

Наталья Черняева