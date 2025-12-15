«Бистро де ла ферм» по-французски

Этот новый ресторан пока менее известен, чем другие «французско-петроградские» заведения, но от них он отличается как формой, так и содержанием, что заметно даже в его названии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салат с козьим сыром и грушей

Фото: «Бистро де ла ферм» Салат с козьим сыром и грушей

Фото: «Бистро де ла ферм»

«Фермерское бистро» заявляет о себе как «небольшое дружелюбное неформальное заведение, предлагающее простые блюда французской кухни — вроде говядины по-бургундски или лукового супа. Упомянутые говядина и суп были в ресторане с самого начала, как и местная версия буйабеса или креп сюзетт. И новый молодой шеф, уроженец Уфы Артур Самигуллин, представляя свое меню, остался верен формату бистро, как его видят французские владельцы: он не только сохранил базовые блюда, но и добавил к ним свою интерпретацию патэ, риета и тартара.

Французский патрон с символическим именем Оливье говорит, что главному принципу меню — качеству и сезонности — помогает наличие собственной фермы-сыродельни, где делают не только сыры, но и другие молочные продукты. Одним из самых ярких блюд стал как раз салат с козьим сыром и грушей, а также «свой» жареный камамбер с медом и трюфелем. Из горячих блюд интересны кассуле из нескольких видов мяса, овощной тиан с козьим сыром и сытные колбаски с гратеном и соусом бургиньон. Есть и неожиданный раздел пицц — все из ржаной муки, а некоторые начинки, вроде риета с луком-пореем или французской версии четырех сыров, весьма оригинальны.

Традиция бистро видна и в меню завтраков, где стоит отметить крок-мадам с трюфельной пастой и французский омлет с «местным» камамбером. Ну а креп сюзетт присутствуют как среди завтраков, так и в числе десертов, где любителей французской кухни ждет и признанная сладкая «классика»: крем-брюле (но со вкусом трюфеля) и шоколадный фондан с ванильным мороженым и фисташками.

Тимофей Исаев