В «Мечтателях» по-домашнему

C 15 декабря и до конца январских праздников в кафе авторской кухни «Мечтатели» подают новогодний сет.

Фото: кафе «Мечтатели»

Шеф-повар Виталий Папп создал его по историям-воспоминаниям свой команды о зимних вечерах и праздниках дома, в семейном кругу. И назвал сет соответственно: «По-домашнему». Первая закуска — крошка-картошка с укропом и красной икрой. Запеченный картофель, наполненный кремом из творожного сыра и укропного масла, а сверху — щедрая ложка красной икры. Затем попадается оливье с крабом и муссом из зеленого горошка: творожный сыр вместо майонеза делает вкус гораздо легче. Есть место и для «бабушкиных» пирожков из слоеного теста с начинкой из белых грибов с чуть подкопченной сметаной. На горячее — «мамино» жаркое из говядины с морковным кремом. Мясо, перцы, чеснок и томаты долго томятся до мягкости и насыщенного аромата. На десерт — лимонное желе, а потом — «Наполеон» с хурмой и заварным кремом на белом шоколаде.

В «Мечтателях» есть традиция: кроме сета, готовить что-то для визита в гости. На этот раз — рождественский штоллен и глинтвейновые «пьяные женщины» в банке — зимняя версия фирменной «бабки»: сочная сдоба выдерживается в сиропе из гвоздики, корицы, бадьяна, вишни и портвейна.

Альбина Самойлова