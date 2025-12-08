Валерий Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации:

Валерий Фальков

Фото: пресс-служба Минобрнауки России

— Платформа университетского технологического предпринимательства сегодня — это качественная масштабная система подготовки технологических предпринимателей, кузница кадров для малых технологических компаний. За три года работы нашего проекта зарегистрировано почти 5 тыс. стартапов-юрлиц с общей выручкой более 2,8 млрд руб. К сети университетских стартап-студий, работе наших акселерационных программ и поддержке проектов подключается все больше индустриальных партнеров, включая крупные промышленные компании, производителей высокотехнологичного медицинского оборудования, венчурные фонды и т. д.

Логичным эволюционным решением стало объединение экосистемы университетского техпреда с мерами поддержки малых технологических компаний в рамках федпроекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Вместе с Минэкономразвития и программой «Взлет — от стартапа до IPO» мы создаем сквозную систему «выращивания» технологических компаний.

Бесшовная интеграция двух инициатив позволяет целевым образом осуществлять их поддержку на каждой стадии развития: от момента зарождения самой идеи в стенах университета до формирования технологической компании.

Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации:

Максим Решетников

Фото: пресс-служба Минэкономразвития России

— Федеральный проект «Технологии» под кураторством Минэкономразвития России объединяет в единую линейку все этапы поддержки в создании инновационного продукта: от зарождения смелой идеи у молодого ученого или студента до полноценного запуска производства и выхода на рынок малых технологических компаний (МТК), от проведения НИОКР до их последующей коммерциализации и выхода на рынок.

МТК готовы решать сложнейшие задачи по импортозамещению критических и высокотехнологичных решений. На наших глазах за довольно короткий промежуток времени предприятия переходят от экспериментальных образцов к промышленному внедрению и серийному производству. Благодаря этому ведущие отраслевые корпорации получают готовые отечественные технологии мирового уровня в электронной и электротехнической промышленности, нефтегазе, железнодорожном и энергетическом машиностроении. Это прямой вклад в развитие промышленного потенциала государства, укрепление технологической независимости, обеспечение устойчивого функционирования инновационного сектора экономики. Вклад в решение задач, обозначенных президентом.

Сегодня более 6 тыс. МТК готовы предложить свою продукцию и разработки в различных отраслях: ИИ, обработка и хранение больших данных, инженерные комплексы, интеллектуальные системы управления и другие.

Такой подход обеспечивает непрерывный цикл развития инноваций, а фокус на национальных проектах технологического лидерства помогает максимально концентрировать на них меры поддержки для укрепления технологического суверенитета России.