Погрузка на СвЖД в ноябре достигла 10,1 млн тонн

В ноябре погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) составила 10,1 млн тонн, что на 7% меньше, чем в ноябре прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Грузооборот за этот месяц снизился на 8,1%, достигнув 15,8 млрд тарифных тонно-км. С учетом пробега вагонов в порожнем состоянии, показатели снизились на 8,4% — до 19,8 млрд тонно-км.

С января по ноябрь 2025 года на СвЖД погрузили 114,7 млн тонн грузов, что на 9,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Показатели погрузки были следующими:

нефть и нефтепродукты — 32,6 млн тонн (-3,5%);

строительные грузы — 21,5 млн тонн (-15,1%);

химические и минеральные удобрения — 17,2 млн тонн (+3,4%);

руда железная и марганцевая — 8,6 млн тонн (-9,7%);

черные металлы — 7,2 млн тонн (-14,1%);

промышленное сырье и формовочные материалы — 5,1 млн тонн (-40,4%).

Кроме того, положительную динамику показали химикаты и сода, цемент и зерно, отрицательную — руда цветная и серное сырье, кокс, лесные грузы и лом черных металлов.

Грузооборот на СвЖД с начала 2025 года составил 185,7 млрд тарифных тонно-км, что на 0,3% меньше по сравнению с прошлым годом. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 231,3 млрд тонно-км (-1,1%). На всей сети ОАО «РЖД» в ноябре 2025 года погрузка составила 94,2 млн тонн (-1,5%).

Ирина Пичурина